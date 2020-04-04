Число жертв взрыва в многоэтажке в Подмосковье выросло до двух

Источник материала: ОНТ

Число жертв взрыва в многоэтажке в подмосковном Орехово-Зуеве выросло до двух. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой российское Министерство чрезвычайных ситуаций.

Сообщается, что тело второго погибшего было обнаружено во время разбора завалов. В результате взрыва также пострадали еще шесть человек. Один из них – находится в реанимации, в состоянии средней тяжести. При этом ранее сообщалось от трех пострадавших и одном погибшем.

По факту взрыва было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Напомним, взрыв в жилом многоквартирном доме в подмосковном Орехово-Зуеве произошел днем 4 апреля. В результате был полностью разрушен один из подъездов дома. Согласно предварительной версии, причиной случившегося стала неисправность газовой колонки.

Фото: ТАСС

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