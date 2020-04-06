Источник материала: Газета Авангард

Более 120 лесных пожаров произошло в Беларуси с начала года, сообщил в эфире телеканала СТВ первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко, сообщает БЕЛТА.





В этом году пожароопасный сезон начался очень рано — 13 марта уже были зафиксированы первые пожары. «На сегодняшний день зарегистрировано 124 лесных пожара на территории 253 га. Большинство из них возникает путем перехода огня от сельхозпалов или от палов вокруг дачных кооперативов в леса», — сказал Валентин Шатравко.

По его словам, лесхозы полностью готовы к пожароопасному периоду. «Приведена в состояние готовности вся техника — а это свыше 550 пожарных машин. Кроме этого, имеется определенное оборудование. Мы проводим сейчас смотры готовности лесной охраны к тушению пожаров, а также противопожарное обустройство лесного фонда — это противопожарные разрывы, противопожарные полосы. Все эти работы находятся в активной фазе», — отметил первый замминистра.