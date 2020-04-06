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В Гродно задержали бесправника на Rover с 3,2 промилле

06.04.2020 11:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Инспекторы задержали пьяного бесправника в Гродно. Об этом сообщили в областной ГАИ.

Инцидент произошел 5 апреля, около 19.00. Сотрудники ГАИ ехали на патрульном автомобиле по улице Врублевского в сторону улицы Богуцкого. В какой-то момент они заметили, что Rover наехал на бордюр и повредил переднее правое колесо.

Остановив автомобиль, сотрудники ГАИ поняли, что водитель пьян. Его отвезли на медицинское освидетельствование, которое показало — 3,2 промилле алкоголя.

В протоколе опроса 37-летний водитель пояснил, что в обед он пил водку. После этого сел за руль и поехал в сторону магазина.

В ГАИ отметили, что мужчина не имел права управления транспортными средствами.

 
Теги: Гродно
 
 
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В протоколе опроса 37-летний водитель пояснил, что накануне, в обед, он пил водку. После этого сел за руль и поехал в сторону магазина.
 
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