В Гродно задержали бесправника на Rover с 3,2 промилле

Источник материала: Tut.by

Инспекторы задержали пьяного бесправника в Гродно. Об этом сообщили в областной ГАИ.

Инцидент произошел 5 апреля, около 19.00. Сотрудники ГАИ ехали на патрульном автомобиле по улице Врублевского в сторону улицы Богуцкого. В какой-то момент они заметили, что Rover наехал на бордюр и повредил переднее правое колесо.

Остановив автомобиль, сотрудники ГАИ поняли, что водитель пьян. Его отвезли на медицинское освидетельствование, которое показало — 3,2 промилле алкоголя.

В протоколе опроса 37-летний водитель пояснил, что в обед он пил водку. После этого сел за руль и поехал в сторону магазина.

В ГАИ отметили, что мужчина не имел права управления транспортными средствами.