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В Гродно задержали бесправника на Rover с 3,2 промилле
Источник материала: Tut.by
Инспекторы задержали пьяного бесправника в Гродно. Об этом
Инцидент произошел 5 апреля, около 19.00. Сотрудники ГАИ ехали на патрульном автомобиле по улице Врублевского в сторону улицы Богуцкого. В какой-то момент они заметили, что Rover наехал на бордюр и повредил переднее правое колесо.
Остановив автомобиль, сотрудники ГАИ поняли, что водитель пьян. Его отвезли на медицинское освидетельствование, которое показало — 3,2 промилле алкоголя.
В протоколе опроса 37-летний водитель пояснил, что в обед он пил водку. После этого сел за руль и поехал в сторону магазина.
В ГАИ отметили, что мужчина не имел права управления транспортными средствами.
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В протоколе опроса 37-летний водитель пояснил, что накануне, в обед, он пил водку. После этого сел за руль и поехал в сторону магазина.
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