Фильм о самом большом болоте в Беларуси покажут онлайн

Источник материала: ОНТ

9 апреля в онлайн-формате состоится премьера документального фильма о самом большом верховом болоте Беларуси - Ельне, сообщили БЕЛТА организаторы показа.

Болото, которому более 9 тыс. лет, занимает площадь, примерно равную Минску – 200 кв.км. Там находятся 118 озер, живут 130 видов птиц.

70% Ельни сгорело в 2007 году. В фильме расскажут, в каком состоянии болото сейчас, нужно ли его восстанавливать, какую роль оно играет в мировом климате.

9 апреля в 20:00 на YouТube-канале Collaboracia состоится официальная онлайн-премьера фильма «Болото Ельня», режиссером которого выступает Георгий Бизюк вместе с командой Krok Films, а также DJ-сета на воздушном шаре. Чтобы посмотреть ленту, нужно зарегистрироваться и получить бесплатный виртуальный пропуск.

Фото: скриншот из видео Collaboracia

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