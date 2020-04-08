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Фильм о самом большом болоте в Беларуси покажут онлайн
Источник материала: ОНТ
9 апреля в онлайн-формате состоится премьера документального фильма о самом большом верховом болоте Беларуси - Ельне,
Болото, которому более 9 тыс. лет, занимает площадь, примерно равную Минску – 200 кв.км. Там находятся 118 озер, живут 130 видов птиц.
70% Ельни сгорело в 2007 году. В фильме расскажут, в каком состоянии болото сейчас, нужно ли его восстанавливать, какую роль оно играет в мировом климате.
9 апреля в 20:00 на YouТube-канале Collaboracia состоится официальная онлайн-премьера фильма «Болото Ельня», режиссером которого выступает Георгий Бизюк вместе с командой Krok Films, а также DJ-сета на воздушном шаре. Чтобы посмотреть ленту, нужно зарегистрироваться и получить бесплатный виртуальный пропуск.
Фото: скриншот из видео Collaboracia
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9 апреля в онлайн-формате состоится премьера документального фильма о самом большом верховом болоте Беларуси - Ельне, сообщили БЕЛТА организаторы показа. Болото,...
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