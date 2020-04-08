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ГАИ приостанавливает работу пункта регистрации транспорта в Малиновке
Источник материала: Myfin
Как сказано в официальном сообщении УГАИ ГУВД Мингорисполкома, работа МРО временно приостанавливается по техническим причинам. Выдача документов гражданам, ранее обращавшимся в подразделение, при этом, по-прежнему будет осуществляться.
В Минске с 4 апреля также по техническим причинам временно закрылся пункт регистрации автотранспорта на улице Серова,1 (ОАО «Автоваз»).
Теперь в столице остался один работающий пункт регистрации транспорта, в Ждановичах на улице Тимирязева, 114.
Юрлицам, как и прежде, необходимо обращаться в УГАИ ГУВД Мингорисполкома по адресу: проспект Дзержинского, 3.
Источник: Myfin.by
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