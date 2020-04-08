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ГАИ приостанавливает работу пункта регистрации транспорта в Малиновке

08.04.2020 11:03 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Как сказано в официальном сообщении УГАИ ГУВД Мингорисполкома, работа МРО временно приостанавливается по техническим причинам. Выдача документов гражданам, ранее обращавшимся в подразделение, при этом, по-прежнему будет осуществляться.

В Минске с 4 апреля также по техническим причинам временно закрылся пункт регистрации автотранспорта на улице Серова,1 (ОАО «Автоваз»).

Теперь в столице остался один работающий пункт регистрации транспорта, в Ждановичах на улице Тимирязева, 114.

Юрлицам, как и прежде, необходимо обращаться в УГАИ ГУВД Мингорисполкома по адресу: проспект Дзержинского, 3.

Источник: Myfin.by
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Теги: Новости, Минск
 
 
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Госавтоинспекция объявила, что 8 апреля в Минске будет приостановлена работа межрайонного регистрационного отдела УГАИ на авторынке Малиновка по улице...
 
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