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Стал известен главный злодей кинематографа

09.04.2020 17:32 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стал известен главный злодей кинематографа

Стало известно, какой актер сыграл больше всего ролей злодеев в кино, сообщает The Independent со ссылкой на опрос, проведенный порталом guarantorloans.

Так, лидер рейтинга – Роберт Де Ниро. Как выяснилось, он 19 раз представал перед зрителями на экране в образе плохого парня, начиная от дона Вито Корлеоне в «Крестном отце II» (эта роль принесла ему «Оскар»), и заканчивая Нилом МакКоли в «Схватке».

Второе место досталось Петеру Стормаре, который играл злодеев в 17 фильмах. В числе таких – «Фарго», «Большой Лебовски» и «Плохие парни-2».

Тройку лидеров замыкается Рон Перлман, 16 раз сыгравший отрицательных героев в кино. Он снимался в фильмах «Драйв», «Полицейская академия» и «Люди в черном».

В топ-10 оказались также Тим Карри, Джеймс Вудс, Винн Джонс, Гэри Олдман, Кристофер Уокен, Малкольм Макдауэлл и Сэмюэль Л. Джексон.

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Стало известно, какой актер сыграл больше всего ролей злодеев в кино, сообщает The Independent со ссылкой на опрос, проведенный порталом guarantorloans. Так, лидер рейтинга –...
 
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Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
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