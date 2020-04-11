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Саньоль вспомнил, как не принял извинения Зидана и не разговаривал с ним два года

11.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Саньоль вспомнил, как не принял извинения Зидана и не разговаривал с ним два года

Бывший защитник сборной Франции по футболу Вилли Саньоль вспомнил о своих эмоциях после финала чемпионата мира-2006. Тогда красную карточку получил капитан французов Зинедин Зидан, и победу по пенальти в итоге праздновала команда Италии. Саньоль признался в интервью Football Italia, что два года не мог простить удаленного с поля Зидана.

Зидан был удален с поля на 109-й минуте финала чемпионата мира-2006 за удар головой в грудь итальянца Марко Матерацци.

После матча капитан сборной Франции извинился перед товарищами. Но Саньоль отказался принимать извинения Зидана. По словам Вилли, он был так разочарован поражением, что «выкурил 250 сигарет за 10 минут».

Саньоль простил Зидана только в 2008 году. Вилли прислушался к мнению невесты, которая настояла, чтобы Зинедин был приглашен на их свадьбу.

Вилли Саньоль после окончания карьеры футболиста стал тренером и работал в «Бордо», а также временно исполнял обязанности главного тренера в «Баварии». Зидан же является главным тренером мадридского «Реала» и установил со «сливочными» несколько важнейших рекордов (в частности, королевский клуб под руководством француза три года кряду становился победителем Лиги чемпионов UEFA, что ранее не удавалось никому).

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Бывший защитник сборной Франции по футболу Вилли Саньоль вспомнил о своих эмоциях после финала чемпионата мира-2006. Тогда красную карточку получил капитан...
 
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