Прокуратура Лос-Анджелеса предъявила новые обвинения Вайнштейну

Источник материала: ОНТ

Прокуратура Лос-Анджелеса (Калифорния, США) предъявила новые обвинения Харви Вайнштейну. Скандального кинопродюсера обвинили в нападении сексуального характера на женщину. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент, по которому Вайнштейну предъявили обвинения, произошел в мае 2010 года в отеле в Беверли-Хиллз. Потерпевшая смогла предоставить данные о том, что нападение случилось в пределах 10-летнего срока давности.

Детали инцидента расследуются.

Громкий скандал в Голливуде разгорелся после того, как десятки женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Среди обвинивших продюсера были и популярные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд.

11 марта Вайнштейна признали виновным в принуждении к оральному сексу и изнасиловании.

Фото: AP Photo / John Minchillo

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