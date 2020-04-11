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Прокуратура Лос-Анджелеса предъявила новые обвинения Вайнштейну
Источник материала: ОНТ
Прокуратура Лос-Анджелеса (Калифорния, США) предъявила новые обвинения Харви Вайнштейну. Скандального кинопродюсера обвинили в нападении сексуального характера на женщину. Об этом
Инцидент, по которому Вайнштейну предъявили обвинения, произошел в мае 2010 года в отеле в Беверли-Хиллз. Потерпевшая смогла предоставить данные о том, что нападение случилось в пределах 10-летнего срока давности.
Детали инцидента расследуются.
Громкий скандал в Голливуде разгорелся после того, как десятки женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Среди обвинивших продюсера были и популярные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд.
11 марта Вайнштейна признали виновным в принуждении к оральному сексу и изнасиловании.
Фото: AP Photo / John Minchillo
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Прокуратура Лос-Анджелеса (Калифорния, США) предъявила новые обвинения Харви Вайнштейну. Скандального кинопродюсера обвинили в нападении сексуального характера...
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