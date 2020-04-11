Пожары в экосистемах на Пинщине: десятки выездов спасателей

Источник материала: Виртуальный Брест

По состоянию на 10 апреля 2020 года на территории г.Пинска и Пинского района произошло 83 пожара в экосистемах, из них 2 торфяных пожара, 12 лесных и 69 случаев горения сухой травы и растительности.





Самая неблагоприятная обстановка с горением сухой растительности складывается на территории Плещицкого, Городищенского и Хойновского сельских Советов, куда спасатели выезжали 30 раз.

Следует отметить, что травяные палы быстро распространяются, особенно в ветреные дни. Огонь раздувается мгновенно, его очень сложно удержать и остановить. Палы сухой травы и растительности могут привести к возгораниям дачных построек, деревянных домов. Прошлогодняя трава быстро высыхает на сильном весеннем солнце и легко загорается от любой брошенной спички или сигареты.





Так 27 марта 2020 года из-за палов сухой травы пострадали два строения в деревне Поречье Пинского района, 9 апреля два хозяйственных строения в садоводческом товариществе в д.Клин Пинского района.





На Пинщине 6 апреля в районе речного порта «Пинск» зарегистрирован первый торфяной пожар , второй ликвидирован 9 апреля в районе д.Вяз. Все торфяные пожары произошли в результате выжигания сухой травы.





6 апреля из-за выжигания сухой растительности огонь едва не уничтожил дачный поселок в д.Велятичи. 8 апреля спасатели боролись с согнем, охраняя строения в д.Дубновичи.





9 апреля 13 боевых расчетов справились с огненной стихией, защищая д.Кривичии и д.Теребень. Трагедии удалось избежать благодаря слаженным действиям спасателей. Фронт пожара быстро наступал в сторону прибрежных населённых пунктов.





Прибывшие к месту происшествия боевые пожарные расчеты направились на охрану населенного пункта. Одновременно для борьбы с огнем была привлечена приспособленная техника ОАО «Почапово» (трактора с плугами, дисками, бочки с водой). Во избежание непоправимых последствий оперативно оповестили местное население, в д.Кривичи вывели людей из домов. Огнеборцы использовали встречный пал, чтобы остановить продвижение пожара к населенному пункту.







