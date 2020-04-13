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Базанов опроверг информацию о стоимости трансляции чемпионата Беларуси для «Матч ТВ»

13.04.2020 11:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Председатель АБФФ Владимир Базанов рассказал о продаже телеправ на чемпионат Беларуси, передает tribuna.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Все почему-то муссируют деньги. Но не в них дело. Мы не получаем больших денег. Мы заключили контракт и продвигаем наш футбол в мире. Нам это важно. Плюс для игроков хорошо: многие тренеры смотрят футбол.

— Была информация, что «Матч ТВ» заплатил за показ чемпионата Беларуси 210 тысяч долларов. Насколько эта сумма соответствует действительности?

— Я не знаю, кто там озвучивал сумму. Во-первых, сумма — это коммерческая тайна. А во-вторых, россияне заплатили в разы меньше.

— А другие телекомпании?

— Тоже меньше этой суммы. В разы.

— Клубы получат какую-то часть этих денег?

— Мы пока не думали о том, как распорядиться деньгами. Нам важен вклад в детско-юношеский футбол, в развитие инфраструктуры, а не просто так взять и клубам раздать, — сказал Базанов.

Справедливости ради добавим, что речь шла не об уже уплаченной «Матч ТВ» сумме, а о той, которую российский телеканал может заплатить за полный объем трансляций. При этом контракт может быть прерван в случае остановки нашего чемпионата, либо после возобновления первенств в других странах.

 
 
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