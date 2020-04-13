Почему не стоит носить на кладбища искусственные цветы?

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)





После Радуницы белорусские кладбища, будь то городские или сельские, утопают в искусственных букетах.

И это огромная экологическая проблема, ведь ежегодно на полигонах оказывается около миллиона пластиковых цветов, срок разложения которых — от ста до пятисот лет. При этом они не подлежат вторичной переработке. Еще больший урон наносит сжигание искусственных цветов: в окружающую среду выделяются тяжелые металлы и диоксины. Эти соединения негативно влияют на здоровье людей.

Традиционно люди едут на кладбища, чтобы навести там порядок, на Радуницу. Они не только убирают могилы, но и пытаются их «украсить». И если еще несколько десятков лет назад для этого использовали рушники, ленты и живые растения, сегодня принято нести на кладбища пластиковые цветы, что очень вредит экологии.

Приобретая искусственные цветы, мы, по сути, покупаем мусор, который впоследствии наносит вред природе, выделяя токсичные вещества, загрязняя почву, воздух и грунтовые воды. На первый взгляд эти букеты кричащей раскраски не такие уж и дорогие, но качество их отвратительное. Быстро выгорают, теряют форму. Максимум они “доживут” на кладбище до следующей Радуницы, а то и раньше их заменят.

Но никто не задумывался, что данная традиция противоречит христианству. Многие священнослужители осуждают данную традицию. Вот цитата из одной проповеди священника Бориса Кривоногова: «Не тащите на кладбище искусственные цветы и венки, сэкономьте деньги. Знаете, почему искусственные цветы в храме запрещены? Это элементы лжи».

Раньше в Беларуси очень долго высаживали на местах захоронений живые непривередливые цветы, но потом вдруг появилась мода на искусственные. Причем скупают их в невероятных количествах. Людям кажется, что чем больше букетов, тем лучше, красивее.

Ежегодно после праздников на полигоны твердых коммунальных отходов вывозят около одного миллиона пластиковых цветов.

По христианским обычаям, принято ухаживать за могилой предков, держать их в чистоте, убирать мусор, избавляться от сорняков и многое другое. Цветы приносят в знак любви к усопшему, хотя можно просто посадить живые, многолетние цветы или принести скромный букет свежесрезанных цветов. Да, они не будут стоять так долго, но зато они будут настоящие.

Вместо пластиковых цветов могилы можно украшать более экологичными способами. Например, живыми цветами в горшках, многолетниками, газонной травой и карликовыми кустарниками, высаженными в грунт. Это могут быть анютины глазки, бальзамин однолетний, бархатцы, бегония вечноцветущая, календула, лилейники, лаванда, камнеломки, хосты, можжевельник китайский, ель сербская, флоксы, любые суккуленты. Можно также использовать свечи и цветные ленты из ткани.

Ганцевичская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды.

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