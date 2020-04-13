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МТЗ нарастил прибыль в 37 раз! Но остался без денег
Источник материала: Партизан
Минский тракторный завод опубликовал отчетность за 2019 год, из которой видно, что свободных денег у предприятия почти нет — всего 4,9 млн рублей. Их в 7 раз меньше, чем годом ранее. Это, кстати, к вопросу о "кубышках".
Дебиторская задолженность за год выросла на 24%, до 1,1 млрд рублей.
И это притом, что в целом деятельность предприятия была достаточно успешной: выручка выросла на 14%, до 1,6 млрд рублей, чистая прибыль — в 37 раз, до 100,3 млн.
Динамика чистой прибыли показательна с учетом того, что прибыль от реализации даже снизилась на 2,3%, до 177,5 млн рублей.
На положительный финансовый результат повлияло сокращение списанной курсовой разницы на 45%, до 94,4 млн рублей.
Кроме того, у МТЗ появилась положительная курсовая разница в объеме 142 млн рублей (плюс 45%), за счет чего и сформировалась прибыль.
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Минский тракторный завод опубликовал отчетность за 2019 год, из которой видно, что свободных денег у предприятия почти нет — всего 4,9 млн рублей. Их в 7 раз меньше, чем...
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