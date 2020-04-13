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В Румынии сошел массивный оползень

13.04.2020 11:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Румынии сошел массивный оползень

Массивный оползень сошел в Румынии. Чрезвычайная ситуация объявлена в курортном городе Азуга. 

Именно сюда пришелся основной удар стихии. Площадь поражения составила около десяти тысячи квадратных метров. Оползень нес воду и деревья со склона в низину. Остановился на краю 20-ти домохозяйств. Экстренными службами были эвакуированы 150 человек. Жертв нет. Вероятность того, что оползень может продвинуться и дальше, сохраняется. Местные власти создадут временные убежища для пострадавших семей. 

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Массивный оползень сошел в Румынии. Чрезвычайная ситуация объявлена в курортном городе Азуга.  Именно сюда пришелся основной удар стихии. Площадь поражения...
 
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