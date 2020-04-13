Более 3,5 тыс. контактов первого уровня находятся под наблюдением медиков, сообщил на брифинге министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

«У нас более 3,5 тыс. контактов первого уровня, которые находятся под наблюдением на дому», — сказал Владимир Караник. В медицинских учреждениях остаются 124 контакта первого уровня, их постепенно выписывают домой с продолжением наблюдения. За сутки из стационаров страны выписаны 716 человек.

Минздрав разрешил таким гражданам находиться на самоизоляции дома. Как ранее сообщала замминистра здравоохранения Елена Богдан, контакты первого уровня при наличии отрицательных результатов будут находиться в течение 14 дней дома и им будет выдаваться листок нетрудоспособности. В течение этого времени их трижды будут посещать медики. Кроме того, им каждый день будут звонить участковые врачи, помощники врачей или участковые медсестры, чтобы уточнить состояние здоровья.