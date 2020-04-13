Toyota показала кроссовер Harrier нового поколения

Источник материала: Tut.by

Японский автопроизводитель поделился первой информацией о четвертом поколении кроссовера Harrier, который должен поступить в продажу этим летом.





В основу нового Harrier легла платформа GA-K со стойками McPherson спереди и многорычажной задней подвеской — это разновидность модульной «тележки» TNGA, на которой, в частности, создан кроссовер RAV4 нынешней генерации.





Разработчики говорят об увеличенной жесткости кузова на кручение, общий стиль предшественника при этом сохранен, но габариты по сравнению с Harrier уходящего поколения заметно изменились. Так, колесная база растянута на 30 мм (до 2,69 м), длина и ширина прибавили пару сантиметров (4,74 м и 1,85 м соответственно). При этом кроссовер стал на 30 мм ниже (1,66 м).





Оформление интерьера, в отделке которого применяется искусственная кожа, стало солиднее. В стандартное оснащение «паркетника» входит комплекс Toyota Safety Sense, включающий адаптивный круиз-контроль и систему автоматического торможения с функцией распознавание пешеходов и велосипедистов. Среди опций — панорамная крыша с функцией затемнения, аудиосистема JBL с 9 динамиками и мультимедиа-система T-Connect SD с торчащим 12,3-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.





На японском рынке новый Harrier дебютирует с двумя силовыми установками на выбор. Это двухлитровый бензиновый «атмосферник» семейства Dynamic Force, развивающий 171 л.с. и 207 Нм крутящего момента. Работает он в паре с вариатором, стандартный привод — на передние колеса, полный привод доступен за доплату. А еще в гамме есть гибридная установка в составе атмосферного мотора 2.5, одного или двух (у полноприводной модификации) электромоторов суммарной мощностью 218 или 22 л.с.





У японских дилеров новый Harrier должен появиться в июне этого года.