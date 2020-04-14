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"Новая белоруска" Виктория Сафонова: сколько ни читала в Интернете — не смогла понять, как правильно: Беларусь или Белоруссия

14.04.2020 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

16-летняя фигуристка Виктория Сафонова, летом 2019 года сменившая российское гражданство на белорусское, пока не разобралась, как правильно называть нашу страну.



- Как говорите — Беларусь или Белоруссия?

- Сколько ни читала в Интернете — не смогла понять, как правильно. (Смеется.) Вроде бы раньше всегда была Белоруссия. Теперь Беларусь. Вроде бы белорусы хотят, чтобы использовался второй вариант, — цитирует "СЭ".
 
 
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16-летняя фигуристка Виктория Сафонова, летом 2019 года сменившая российское гражданство на белорусское, пока не разобралась, как правильно называть нашу страну.
 
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