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"Новая белоруска" Виктория Сафонова: сколько ни читала в Интернете — не смогла понять, как правильно: Беларусь или Белоруссия
Источник материала: Партизан
16-летняя фигуристка Виктория Сафонова, летом 2019 года сменившая российское гражданство на белорусское, пока не разобралась, как правильно называть нашу страну.
- Как говорите — Беларусь или Белоруссия?
- Сколько ни читала в Интернете — не смогла понять, как правильно. (Смеется.) Вроде бы раньше всегда была Белоруссия. Теперь Беларусь. Вроде бы белорусы хотят, чтобы использовался второй вариант, —
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"Новая белоруска" Виктория Сафонова: сколько ни читала в Интернете — не смогла понять, как правильно: Беларусь или Белоруссия
16-летняя фигуристка Виктория Сафонова, летом 2019 года сменившая российское гражданство на белорусское, пока не разобралась, как правильно называть нашу страну.
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