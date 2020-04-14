"Новая белоруска" Виктория Сафонова: сколько ни читала в Интернете — не смогла понять, как правильно: Беларусь или Белоруссия

- Как говорите — Беларусь или Белоруссия?

- Сколько ни читала в Интернете — не смогла понять, как правильно. (Смеется.) Вроде бы раньше всегда была Белоруссия. Теперь Беларусь. Вроде бы белорусы хотят, чтобы использовался второй вариант, —