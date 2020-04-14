|
«Славия» и «Рух» сыграли вничью в чемпионате Беларуси по футболу
Источник материала: ОНТ
В чемпионате Беларуси по футболу завершился четвертый тур. В последнем матче «Славия» в Мозыре принимала брестский «Рух».
Соперники не смогли забить: ничья — 0:0. Кстати, «Рух» завершал матч в меньшинстве после удаления Диалло на 62-й минуте. И в конце матча футболисты брестского клуба были близки к тому, чтобы одержать победу, но Максим Чиж попал в штангу.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В чемпионате Беларуси по футболу завершился четвертый тур. В последнем матче «Славия» в Мозыре принимала брестский «Рух». Соперники не смогли забить: ничья — 0:0....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)