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Назначен уполномоченный представитель Президента в Брестской области

14.04.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Назначен уполномоченный представитель Президента в Брестской области
По информации пресс-службы Президента Республики Беларусь Александр Лукашенко 13 апреля подписал распоряжение о назначении уполномоченных представителей Главы государства в Брестской и Гомельской областях.

Согласно документу уполномоченным представителем Главы государства в Брестской области назначен Государственный секретарь Совета Безопасности Андрей Равков, в Гомельской области – Заместитель Премьер-министра Юрий Назаров.

Ранее уполномоченным представителем Главы государства в Брестской области был Михаил Мясникович, ныне занимающий должность председателя ЕЭК.

Уполномоченные представители Главы государства подчиняются Президенту Республики Беларусь и представляют его интересы на соответствующей территории. Общая координация деятельности уполномоченных представителей осуществляется главой Администрации Президента. Основными задачами уполномоченного представителя являются анализ и прогнозирование общественно-политической и социально-экономической ситуации на соответствующей территории, включая оценку имеющихся проблем; информирование Президента Республики Беларусь о положении дел в соответствующем регионе; участие в выработке предложений по развитию регионов.

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