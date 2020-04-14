Назначен уполномоченный представитель Президента в Брестской области

Источник материала: Полесская правда



По информации пресс-службы Президента Республики Беларусь Александр Лукашенко 13 апреля подписал распоряжение о назначении уполномоченных представителей Главы государства в Брестской и Гомельской областях.

Согласно документу уполномоченным представителем Главы государства в Брестской области назначен Государственный секретарь Совета Безопасности Андрей Равков, в Гомельской области – Заместитель Премьер-министра Юрий Назаров.

Ранее уполномоченным представителем Главы государства в Брестской области был Михаил Мясникович, ныне занимающий должность председателя ЕЭК.

Уполномоченные представители Главы государства подчиняются Президенту Республики Беларусь и представляют его интересы на соответствующей территории. Общая координация деятельности уполномоченных представителей осуществляется главой Администрации Президента. Основными задачами уполномоченного представителя являются анализ и прогнозирование общественно-политической и социально-экономической ситуации на соответствующей территории, включая оценку имеющихся проблем; информирование Президента Республики Беларусь о положении дел в соответствующем регионе; участие в выработке предложений по развитию регионов.