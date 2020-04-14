«Из глаз доставали даже червей». Офтальмологи - о пациентах и ошибках в уходе за глазами

Источник материала: Tut.by

Правда ли, что морковка и черника помогут улучшить зрение? А если смотреть на молнию и сварку можно ослепнуть? Почему после сорока люди начинают носить очки? Можно ли на год забыть в глазу линзу? Мы пригласили в студию офтальмологов и поговорили с ними об этом и многом другом. Некоторые методы самолечения (и их последствия) вас очень удивят.