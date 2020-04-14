Расписание служб и время освящения куличей в храмах г. Солигорска на “Пасху-2020”.

Пасха является самым важным и значимым христианским событием, которое знаменует праздник светлого Христова Воскресения, торжество победы над смертью и очищение от грехов. Это событие – основа всего христианского учения, центр библейской истории, а также “праздник праздников и торжество из торжеств”.
Согласно православному календарю, Пасха 2020 будет праздноваться 19 апреля. Накануне завершается Великий пост, который является серьезной подготовкой для всех верующих к светлому празднику Воскресенья Христова.
18-19 апреля текущего года, в Великую субботу и Воскресения Христова в Кафедральном соборе РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА и Покровском храме д. Чижевичи пройдут праздничные литургии, пасхальные богослужения, освящения пасхальных куличей и яиц.
16 АПРЕЛЯ. ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ
Воспоминание Тайной Вечери.
06:30 – Часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия свт. Василия Великого (ранняя).
09:30 – Вечерня. Литургия свт. Василия Великого (поздняя). Чин умовения ног. Совершает Преосвященнейший АНТОНИЙ, епископ Слуцкий и Солигорский.
17:00 – Утреня с чтением 12 Евангелий (Последование Святых Страстей Господа нашего Иисуса Христа). Совершает Преосвященнейший АНТОНИЙ, епископ Слуцкий и Солигорский.
17 АПРЕЛЯ. ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА
Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
06:30 – Часы. Изобразительны.
14:00 – Вечерня с чином выноса Святой Плащаницы. Совершает Преосвященнейший АНТОНИЙ, епископ Слуцкий и Солигорский.
17:00 – Утреня с чином погребения Святой Плащаницы. Совершает Преосвященнейший АНТОНИЙ, епископ Слуцкий и Солигорский.
18 АПРЕЛЯ. ВЕЛИКАЯ СУББОТА
06:30 – Часы. Вечерня. Литургия свт. Василия Великого.
23:30 – Полунощница.
Освящение куличей и пасок с 10:00 до 19:00 на Соборной площади Кафедрального собора Рождества Христова.
19 АПРЕЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.
00:00 – Крестный ход. Пасхальная заутреня. Часы. Литургия. Совершает Преосвященнейший АНТОНИЙ, епископ Слуцкий и Солигорский.
06:30 – Пасхальные Часы. Литургия (ранняя).
09:30 – Пасхальные Часы. Литургия (поздняя).
15:30 – Пасхальная вечерня.
15 апреля (среда) ВЕЛИКАЯ СРЕДА.
7:30– Литургия. Преждеосвященных Даров.
17:00– Соборование.
16 апреля (четверг) ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОГ.
Воспоминание Тайной Вечери.
7:30 -Часы, Божественная Литургия.
17:00 – Утреня с чтением 12-ти Евангелий Святых Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
17 апреля (пятница) ВЕЛИКИЙ ПЯТОК.
Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
7:30 – Царские часы.
14:00 – Вечерня с изнесением Святой Плащаницы.
17:00 – Утреня с чином погребения Святой Плащаницы.
18 апреля (суббота) ВЕЛИКАЯ СУББОТА.
7:30 – Часы, Божественная Литургия.
С 12:00 по 18:00 освящение кулечей, яиц, пасох.
22:00 – Чтение Деяний святых апостолов.
23:00 – Исповедь.
23:20 – Полунощница.
23:50 – Крестный ход.
19 апреля (воскресенье) СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.
00:00– ПАСХАЛЬНАЯ УТРЕНЯ. ПРАЗДНИЧНАЯ БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ, по окончании освящение пасхальных приношений до 5:00!!!
17:00– Пасхальная вечерня.
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