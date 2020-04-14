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Расписание служб и время освящения куличей в храмах г. Солигорска на “Пасху-2020”.

14.04.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


6 апреля 2020 20:40 3081

Расписание служб и время освящения куличей в храмах г. Солигорска на "Пасху-2020".

Автор: Эдуард Кидяев.

Пасха является самым важным и значимым христианским событием, которое знаменует праздник светлого Христова Воскресения, торжество победы над смертью и очищение от грехов. Это событие – основа всего христианского учения, центр библейской истории, а также “праздник праздников и торжество из торжеств”.

Согласно православному календарю, Пасха 2020 будет праздноваться 19 апреля. Накануне завершается Великий пост, который является серьезной подготовкой для всех верующих к светлому празднику Воскресенья Христова.

Расписание служб и время освящения куличей в храмах г. Солигорска на “Пасху-2020”.

18-19 апреля текущего года, в Великую субботу и Воскресения Христова в Кафедральном соборе РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА и Покровском храме д. Чижевичи пройдут праздничные литургии, пасхальные богослужения, освящения пасхальных куличей и яиц.

Кафедральный собор РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА в г. Солигорске

16 АПРЕЛЯ. ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ
Воспоминание Тайной Вечери.

06:30 – Часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия свт. Василия Великого (ранняя).
09:30 – Вечерня. Литургия свт. Василия Великого (поздняя). Чин умовения ног. Совершает Преосвященнейший АНТОНИЙ, епископ Слуцкий и Солигорский.
17:00 – Утреня с чтением 12 Евангелий (Последование Святых Страстей Господа нашего Иисуса Христа). Совершает Преосвященнейший АНТОНИЙ, епископ Слуцкий и Солигорский.

17 АПРЕЛЯ. ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА
Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа.

06:30 – Часы. Изобразительны.
14:00 – Вечерня с чином выноса Святой Плащаницы. Совершает Преосвященнейший АНТОНИЙ, епископ Слуцкий и Солигорский.
17:00 – Утреня с чином погребения Святой Плащаницы. Совершает Преосвященнейший АНТОНИЙ, епископ Слуцкий и Солигорский.

18 АПРЕЛЯ. ВЕЛИКАЯ СУББОТА

06:30 – Часы. Вечерня. Литургия свт. Василия Великого.
23:30 – Полунощница.

Освящение куличей и пасок с 10:00 до 19:00 на Соборной площади Кафедрального собора Рождества Христова.

19 АПРЕЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.

00:00Крестный ход. Пасхальная заутреня. Часы. Литургия. Совершает Преосвященнейший АНТОНИЙ, епископ Слуцкий и Солигорский.
06:30 – Пасхальные Часы. Литургия (ранняя).
09:30 – Пасхальные Часы. Литургия (поздняя).
15:30 – Пасхальная вечерня.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы д. Чижевичи

15 апреля (среда) ВЕЛИКАЯ СРЕДА.

7:30– Литургия. Преждеосвященных Даров.
17:00– Соборование.

16 апреля (четверг) ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОГ. Воспоминание Тайной Вечери.

7:30 -Часы, Божественная Литургия.
17:00 – Утреня с чтением 12-ти Евангелий Святых Страстей Господа нашего Иисуса Христа.

17 апреля (пятница) ВЕЛИКИЙ ПЯТОК. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа.

7:30 – Царские часы.
14:00 – Вечерня с изнесением Святой Плащаницы.
17:00 – Утреня с чином погребения Святой Плащаницы.

18 апреля (суббота) ВЕЛИКАЯ СУББОТА.

7:30 – Часы, Божественная Литургия.

С 12:00 по 18:00 освящение кулечей, яиц, пасох.

22:00 – Чтение Деяний святых апостолов.
23:00 – Исповедь.
23:20 – Полунощница.
23:50 – Крестный ход.

19 апреля (воскресенье) СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.

00:00ПАСХАЛЬНАЯ УТРЕНЯ. ПРАЗДНИЧНАЯ БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ, по окончании освящение пасхальных приношений до 5:00!!!
17:00– Пасхальная вечерня.

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6 апреля 2020 20:40 3081 Расписание служб и время освящения куличей в храмах г....
 
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