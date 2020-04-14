МВФ прогнозирует падение экономики Беларуси на 6% в 2020 году

Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

В 2021 году фонд прогнозирует рост ВВП нашей страны на 3,5%.

В МВФ полагают, что в Беларуси в 2020 году инфляция может составить 5,6%, и этот уровень сохранится в 2021 году.

МВФ прогнозирует также снижение ВВП в этом году в России – на 5,5%, в Украине – на 7,7%, в Литве и Латвии – на 8,1% и 8,6% соответственно, а в Польше – на 4,6%.

Фонд ожидает в 2020 году снижения мирового ВВП на 3%. В 2021 году рост мировой экономики может составить 5,8%. ВВП России, в частности, может вырасти в следующем году на 3,5%.