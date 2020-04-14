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МВФ прогнозирует падение экономики Беларуси на 6% в 2020 году
Источник материала: Myfin
В 2021 году фонд
прогнозирует рост
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МВФ прогнозирует также снижение ВВП в этом году в России – на 5,5%, в Украине – на 7,7%, в Литве и Латвии – на 8,1% и 8,6% соответственно, а в Польше – на 4,6%.
Фонд ожидает в 2020 году снижения мирового ВВП на 3%. В 2021 году рост мировой экономики может составить 5,8%. ВВП России, в частности, может вырасти в следующем году на 3,5%.
Источник: Myfin.by
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