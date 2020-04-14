ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

МВФ прогнозирует падение экономики Беларуси на 6% в 2020 году

14.04.2020 18:02 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

В 2021 году фонд прогнозирует рост ВВП нашей страны на 3,5%.

В МВФ полагают, что в Беларуси в 2020 году инфляция может составить 5,6%, и этот уровень сохранится в 2021 году.

МВФ прогнозирует также снижение ВВП в этом году в России – на 5,5%, в Украине – на 7,7%, в Литве и Латвии – на 8,1% и 8,6% соответственно, а в Польше – на 4,6%.

Фонд ожидает в 2020 году снижения мирового ВВП на 3%. В 2021 году рост мировой экономики может составить 5,8%. ВВП России, в частности, может вырасти в следующем году на 3,5%.

Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Новости по темам:
Читайте также:

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международный валютный фонд ожидает, что ВВП Беларуси в 2020 году снизится на 6%. Об этом сказано в очередном прогнозе МВФ. Ранее, в прогнозе МВФ в октябре 2019 года, речь...
 
Новости дня
Новости разные
 
Предприниматели говорят о катастрофе: малый бизнес в Беларуси умрет?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика