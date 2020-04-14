|
Антисептик начали выпускать в филиале Брестского ликеро-водочного завода
14.04.2020 22:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Антисептик на основе собственного сырья начали выпускать в филиале Брестского ликеро-водочного завода.
Производство наладили буквально на днях.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Антисептик на основе собственного сырья начали выпускать в филиале Брестского ликеро-водочного завода. Производство наладили буквально на днях.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)