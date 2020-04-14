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Антисептик начали выпускать в филиале Брестского ликеро-водочного завода

14.04.2020 22:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Антисептик на основе собственного сырья начали выпускать в филиале Брестского ликеро-водочного завода.

Антисептик начали выпускать в филиале Брестского ликеро-водочного завода

Производство наладили буквально на днях.

 
 
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  Антисептик на основе собственного сырья начали выпускать в филиале Брестского ликеро-водочного завода. Производство наладили буквально на днях.
 
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