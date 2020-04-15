Анастасия Волочкова показала, как выглядела 20 лет назад

Источник материала: ОНТ

Анастасия Волочкова на своей странице в Instagram опубликовала редкое фото.

На снимке запечатлена совсем юная Анастасия в 1999 году после первого в своей жизни одиночного балетного концерта, который проходил в Москве.

Звезда балета поделилась подробностями того дня. По ее словам, именно она была первой балериной, которая придумала и создала сольные концертные программы. Волочкова гордится своим творением и отмечает, что задача перед ней стояла не из легких. Памятная фотография сделана в однокомнатной квартире, которую Анастасия снимала тогда вместе с мамой.

Комментарии для этого поста балерина отключила. За один день публикация собрала более 11 тыс. лайков.

Фото: Instagram @volochkova_art

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