Домашнее насилие: ﻿Быть жертвой не стыдно. ﻿Страшно это терпеть

Источник материала: Пинский Вестник

Мир стремительно меняется, но многие проблемы никуда не уходят.

Напряженность жизни, бездуховность, стрессы, социальная неустроенность, утрата ориентиров и семейных ценностей, возросшая алкоголизация - все это в значительной степени формирует благодатную почву для возникновения той или иной формы домашнего насилия.





Эта проблема является актуальной для Брестской области. По результатам научно-исследовательской работы, проведенной центром социологических и политических исследований Белорусского государственного университета в г. Бресте и Брестской области, различные виды и формы насилия испытывали по отношению к себе со стороны брачных партнеров 82,4% женщин и 70,9% мужчин.

С целью вовлечения широких слоев населения в оказание помощи и содействия государственным органам в решении проблем насилия в семье с применением к лицам асоциального поведения мер индивидуальной профилактики правонарушений, а также доведения до граждан информации о возможностях государственных органов и общественных объединений в решении проблем насилия в семье, положения Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 года «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» с 13 по 24 апреля с.г. проводится республиканская профилактическая акция «Дом без насилия».



В соответствии со ст. 26 вышеуказанного Закона органы внутренних дел выносят официальные предупреждения лицам, привлеченным к административной ответственности за совершение административных правонарушений в отношении членов семьи. Сотрудниками Пинского горотдела внутренних дел такие предупреждения объявлены 289 лицам. Осуществляется контроль за 75 гражданами, которые состоят на учете за насилие в семье.



За три прошедших месяца в Пинский ГОВД поступило более 250 сообщений о семейных скандалах. По результатам проведенных разбирательств в отношении 7 граждан возбуждены уголовные дела («истязание» - ст. 154 Уголовного кодекса Республики Беларусь) и «умышленное причинение телесного повреждения повлекшего за собой кратковременное расстройство здоровья» --- (ст. 153 Уголовного кодекса Республики Беларусь), 121 гражданин привлечен к административной ответственности за правонарушение в сфере семейно-бытовых отношений. В первом квартале нынешнего года в отношении семейных дебоширов объявлено 30 защитных предписаний (все с выселением из занимаемого места жительства семейного скандалиста).



В случае, если в течение года после вынесения официального предупреждения лицо будет привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения по отношении к члену семьи, оно ставится на профилактический учет в органы внутренних дел, а также ему может быть вынесено защитное предписание.



Защитным предписанием гражданину, в отношении которого оно вынесено, запрещается:



- предпринимать попытки выяснять место пребывания пострадавшего от насилия в семье, если этот гражданин находится в месте, неизвестном гражданину, совершившему насилие в семье;



- посещать места нахождения пострадавшего от насилия в семье, если этот гражданин временно находится вне совместного места жительства или места пребывания с гражданином, в отношении которого вынесено защитное предписание;



- общаться с пострадавшим от насилия в семье, в том числе по телефону, с использованием интернета.



Защитное предписание обязывает гражданина, совершившего насилие в семье, временно покинуть общее с гражданином, пострадавшим от насилия в семье, жилое помещение и запрещает распоряжаться общей совместной собственностью.



Изучение обстоятельств совершения тяжких преступлений в сфере семейно-бытовых отношений показало, что чаще всего их участниками являются мужчины в возрасте от 31 года до 49 лет, не имеющие постоянного источника дохода или работающие на низкооплачиваемых работах, склонные к чрезмерному употреблению спиртными напитками.



По информации всемирной организации здравоохранения, домашнее насилие имеет различные проявления и формы:



• акты физической агрессии, такие как нанесение ударов, избиение, а также угрозы совершения таких действий, имеют своей целью нанести вред телу человека;



• психологическое насилие – запугивание и постоянное унижение, осуществляется с применением вербальных и психических средств и направлено на подавление личности, надругательство над ней;



• принудительный половой акт и другие формы сексуального принуждения, совершаемые против воли другого человека;



• различные проявления контролирующего поведения, например изоляция от семьи и друзей, управление действиями и ограничение доступа к информации и помощи;



• экономическое насилие, связанное с ограничением экономической самостоятельности человека.



Наиболее распознаваемым является физическое насилие, оставляющее явные следы на теле пострадавших. Однако и другие проявления насильственных действий в семье влекут серьезные последствия для жизни и здоровья пострадавших.

Когда терпеть больше нельзя



Советы по обеспечению своей безопасности:



1. Если конфликта не избежать, постарайтесь выбрать для него комнату, из которой можно в случае необходимости легко выйти. Не спорьте в ванной комнате, кухне, где есть острые и режущие предметы.



2. Договоритесь с соседями, чтобы они вызвали милицию, если услышат шум и крики из вашей квартиры.



3. Приготовьте запасные ключи от дома (машины) и держите их так, чтобы в случае опасности, можно было срочно покинуть дом – и тем самым спасти свою жизнь или избежать новых побоев и оскорблений.



4. С той же самой целью спрячьте в безопасном, но доступном для вас месте книжку с номерами необходимых телефонов, паспорт, свидетельство о браке, документы детей, другие важные бумаги, одежду и белье на первое время, нужные лекарства, а также деньги – сколько сможете.



5. Заранее договоритесь с друзьями и родственниками о том, что в случае опасности они предоставят вам временное убежище.



6. Сделайте все возможное, чтобы обидчик не нашел вас. Спрячьте все записки и адреса, которые могут подсказать, где вы: записные книжки, конверты с адресами, номера телефонов.



7. При критической ситуации покидайте дом.



8. При первой же возможности обратитесь в милицию по телефону: 102.

Мира и любви в ваших семьях.

На территории страны работает общереспубликанская «горячая линия» для жертв домашнего насилия: 8-801-100-8-801, при обращении на которую жертве оказывается помощь психологом, юристом и социальным работником.



Александр БОРИЧЕВСКИЙ,

майор милиции, старший инспектор отдела охраны правопорядка и профилактики Пинского ГОВД