17 500 экскурсий и более 830 000 кинозрителей. Праздничная статистика Гродненщины к Международному Дню культуры

Источник материала: Вороновская газета





Пожалуй, ничто так не способствует формированию всесторонне и гармонично развитой личности как культура.

Она непрерывно пробивается к каждому человеческому сердцу, но с особым усердием – 15 апреля, когда люди многих стран мира отмечают Международный день культуры.

Принеманскому краю в сфере культуры всегда было чем удивить и восхитить не только местных жителей, но и зарубежных гостей. По данным главного статистического управления Гродненской области на начало этого года в области функционирует около 300 публичных библиотек и столько же клубов, 10 кинотеатров, 3 профессиональных театра, 19 музеев, 4 концертных организации. Будучи местами воплощения необычных и интересных проектов, они всегда были и остаются центрами притяжения тысяч людей.





библиотеки . К концу 2019 года библиотечный фонд Гродненщины насчитывал 5,8 миллиона экземпляров книг, брошюр, периодических изданий и других документов, при этом лишь 19-я часть всего книжного достояния «прописалась» в областном центре. Настоящим резервуаром информации, и даже неизвестных тайн и новых открытий для человека всегда были. К концу 2019 года библиотечный фонд Гродненщины насчитывал 5,8 миллиона экземпляров книг, брошюр, периодических изданий и других документов, при этом лишь 19-я часть всего книжного достояния «прописалась» в областном центре.





В прошлом году, по данным главного статистического управления Гродненской области, практически неисчерпаемый кладезь сведений оказался полезен почти 388 000 читателей. Это значит, что храмы мудрости, познания и доброты посетил буквально каждый житель Гродно . Отрадно, что интерес к старому доброму бумажному носителю не угасает и у младшего поколения. Многословнее всех статистика: более трети читателей библиотек составили дети до 15 лет. Каждый читатель в среднем посетил библиотеку 11 раз в год.





Немало среди жителей региона любителей художественного и технического творчества. Развитию дарований в ушедшем году способствовали порядка 2,3 тысячи клубных формирований. Почти половина из них – для детей.





Отдельная страница в культурной составляющей области – музеи. Именно они обеспечивают широкий доступ населения к культурным ценностям. Только в 2019-м сотрудниками музеев было организовано свыше 320 выставок, отличающихся своим тематическим и форматным содержанием, проведено 17,5 тысячи экскурсий. Благодаря проделанной работе на шаг ближе к музейному достоянию стали почти 867 тысяч человек.





На особом счету у жителей и гостей региона театральное и киноискусство. К примеру, только за двенадцать месяцев прошлого года местные кинотеатры распахнули свои двери почти для 831 тысячи кинолюбителей, а за непередаваемой коллективной эмоцией в профессиональные театры пожаловала четвертая часть от этого количества – 195 тысяч человек.





Современный зритель, конечно, избирателен, но гродненским мастерам из года в год удается отыскивать те самые притягивающие его магнетические уловки. Оттого и желание не только познавать прекрасное, но и становиться частью представлений не угасает. Совсем не в оркестровой яме находится и жанровое наполнение. Комедии, драмы, трагедии. Испытать весь спектр чувств в течение 2019-го искушенному зрителю помогали спектакли, концерты, творческие вечера. Их было показано более 1340.

Панораму музыкальной жизни области дополнили проведенные концертные программы. Минорно-мажорные мотивы объединили порядка 731 тысячи слушателей, которые талантам отечественных и зарубежных артистов внимали на более чем 1150 концертах.





Ольга ЗАЕНЧКОВСКАЯ

Фото: из архива «ГП» https://grodnonews.by/