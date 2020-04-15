Названы имена лучших футболистов первых туров чемпионата Беларуси по футболу

Источник материала: ОНТ

Известны лучшие футболисты стартовых четырех туров чемпионата Беларуси по футболу по данным ИНСТАТ – крупнейшей компании спортивной аналитики.

Лидерство у форварда минского «Энергетика-БГУ» Джасурбека Яхшибоева. В его в активе 289 очков. Вторая позиция у Павла Нехайчика из БАТЭ. Он набрал на два балла меньше. На третьем месте оказался защитник брестского «Динамо» Кики Габи, набравший 275 очков.

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