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Названы имена лучших футболистов первых туров чемпионата Беларуси по футболу
Источник материала: ОНТ
Известны лучшие футболисты стартовых четырех туров чемпионата Беларуси по футболу по данным ИНСТАТ – крупнейшей компании спортивной аналитики.
Лидерство у форварда минского «Энергетика-БГУ» Джасурбека Яхшибоева. В его в активе 289 очков. Вторая позиция у Павла Нехайчика из БАТЭ. Он набрал на два балла меньше. На третьем месте оказался защитник брестского «Динамо» Кики Габи, набравший 275 очков.
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Известны лучшие футболисты стартовых четырех туров чемпионата Беларуси по футболу по данным ИНСТАТ – крупнейшей компании спортивной аналитики. Лидерство у...
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