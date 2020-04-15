В соцсетях сообщают о загадочной находке возле Брестской крепости

Источник материала: Виртуальный Брест

По имеющейся информации, вчера в Брестской крепости в районе Северо-Западных ворот обнаружили останки военнослужащего Войска Польского. Кто обнаружил? При каких обстоятельствах? Неизвестно.







Из поста Ростислва в fb: "У Северо-Западных поляка подняли:, на внешнем валу. Лисица яму рыла, голову отрыла...Геройский мужик - 9 обойм расстрелял, 5 - 6 еще осталось...Ногу перебило - жгутом перетянул....А потом - в голову... Похоже на осколок в затылок...Череп и разлетелся. Пожилой был. А ботинки - новенькие: ведать только что призвали. Брестский он похоже, наш..В кармане 20 злотых, почти истлела, медальона не было."