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В соцсетях сообщают о загадочной находке возле Брестской крепости
15.04.2020 16:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По имеющейся информации, вчера в Брестской крепости в районе Северо-Западных ворот обнаружили останки военнослужащего Войска Польского. Кто обнаружил? При каких обстоятельствах? Неизвестно.
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По имеющейся информации, вчера в Брестской крепости в районе Северо-Западных ворот обнаружили останки военнослужащего Войска Польского. Кто обнаружил? При...
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