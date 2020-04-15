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Мотоциклисты открыли сезон всплеском аварий на дорогах. О чем важно помнить, когда вновь садишься за руль после зимнего перерыва?

15.04.2020 17:08 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мотоциклисты открыли сезон всплеском аварий на дорогах. О чем важно помнить, когда вновь садишься за руль после зимнего перерыва?

Повышенная бдительность теперь на дорогах, где все больше мотоциклистов. В их числе и любители острых ощущений, несмотря на все предупреждения. По статистике, начало и конец сезона – наиболее напряженное для дорожной безопасности время. Все ли белорусы проверили состояние своих байков и собственные навыки вождения? 

Четыре часа дня – еще не час пик, любителей погонять с ветерком на дорогах не так много. Для проверки останавливаем первого попутчика. Водитель мотоцикла без номера. Но объяснения сотрудникам ГАИ долго ждать не пришлось.  

Категория «забывчивых» на дорогах тоже присутствует. За полчаса таких попалось двое. Но если раньше за это выписывали штраф, то сегодня – только устное замечание. С тем условием, если мотоциклист есть в базе данных. 

Строго наказывать не будут и за отсутствие техосмотра, если едешь его проходить. А вообще, число желающих остаться без байка ради дозы адреналина на дорогах заметно снижается.  

Иван Жук, инспектор ДПС специального подразделения по обеспечению дорожной безопасности ГАИ ГУВД Мингорисполкома: «Могу отметить положительную тенденцию не открывшегося еще окончательно мотосезона – мотолюбители начали вести себя на дороге более сдержанно. Меньше нарушают. Может, это связано с погодой, которая не способствует тому, чтобы в открытую начали уже ездить».

Чаще в ДТП попадают водители, которые только недавно открыли категорию. Навык в права не запишешь. А после зимней спячки их можно и вовсе растерять. 

Маргарита Науменко, корреспондент: «Говорят, что, если научился кататься на велосипеде, разучиться уже просто невозможно. Применяют ли это к мотоциклам? Права у меня с 2014 года. Потребовался не один круг, прежде чем я смогла прочувствовать габариты. Но пару таких тренировок – и я уверена, что смогу вернуться в форму. После перерыва советуют все же не выезжать сразу на оживленную трассу. А обкатать задворки. Или как я – взять пару уроков в автошколе».

К слову, новичкам мотоцикл объемом свыше 125 кубов не предложат. Безопасности в школах уделяют особое внимание. Речь и об экипировке. Советуют не гнаться за мощностью и при покупке, а ведь это распространенная ошибка начинающего байкера. Главное – вначале набраться уверенности. 

А с опытом риск аварий становится меньше. Соблюдать скоростной режим, в потоке – дистанцию, об этом ежегодно напоминает Госавтоинспекция. И от вождения точно получите удовольствие, безопасное для всех участников движения.  

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Повышенная бдительность теперь на дорогах, где все больше мотоциклистов. В их числе и любители острых ощущений, несмотря на все предупреждения. По статистике,...
 
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