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Национальный детский технопарк появится в Минске уже к 2021 году. Кто сможет в нём учиться?

15.04.2020 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вперед к инновациям. В Первомайском районе появится Национальный детский технопарк уже к 2021 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Учреждение расположится возле станции метро «Борисовский тракт».

Национальный детский технопарк появится в Минске уже к 2021 году. Кто сможет в нём учиться?

Подготовительные работы на стройплощадке на финишной прямой. К строительству технопарка приступят уже в мае. Так, на базе одного из неиспользуемых производственных зданий БНТУ появится учебно-лабораторный корпус. Здесь планируют организовать более 10 инновационных лабораторий.

Национальный детский технопарк появится в Минске уже к 2021 году. Кто сможет в нём учиться?

Людмила Борисенко, начальник управления по образованию Администрации Первомайского района:
Министерством образования на сегодняшний день уже разработаны и доведены до учреждения образования нормативные документы, которые определяют порядок отбора детей для обучения в детском технопарке, сам порядок обучения. Будет реализовываться в этом учреждении программа дополнительного образования одаренных детей.

Такое учреждение, которое на уровне республики, попробует собрать самых наших талантливых и одаренных детей.

Также здесь появится школа на 750 мест для учащихся технопарка и жителей района. А по соседству расположится общежитие на 300 мест.

Национальный детский технопарк появится в Минске уже к 2021 году. Кто сможет в нём учиться?

Национальный детский технопарк появится в Минске уже к 2021 году. Кто сможет в нём учиться?

Люди в материале: Людмила Борисенко

 
 
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Новости Беларуси. Вперед к инновациям. В Первомайском районе появится Национальный детский технопарк уже к 2021 году, сообщили в программе «Столичные подробности»...
 
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