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Для Минской области увеличены квоты на производство антисептиков

15.04.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Совет Министров Беларуси скорректировал квоты на производство антисептических лекарственных и дезинфицирующих средств, которые относятся к непищевой спиртосодержащей продукции. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 14 апреля 2020 г. № 221

Согласно документу, увеличена квота на производство в 2020 году:

- антисептических лекарственных средств, относящихся к непищевой спиртосодержащей продукции, — Минской области на 28 тыс. декалитров (с 92 до 120 тыс. дал);

- дезинфицирующих средств, относящихся к непищевой спиртосодержащей продукции, — Миноблисполкому на 125,5 тыс. декалитров (с 180 до 305,5 тыс. дал), концерну «Белгоспищепром» на 350 тыс. декалитров (с 150 до 500 тыс. дал).

В том числе установлены квоты на производство указанных дезинфицирующих средств Витебской области — 26 тыс. дал, НАН Беларуси — 200 тыс. дал.

Постановление принято на основании пункта 1 ст.12 Закона Республики Беларусь от 27 августа 2008 г. № 429-З «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта».

Документ вступает в силу после его официального опубликования.

 
 
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Совет Министров Беларуси скорректировал квоты на производство антисептических лекарственных и дезинфицирующих средств, которые относятся к...
 
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