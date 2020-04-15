КГК: в магазинах Минска снизились цены на лимоны и имбирь. А как же Брест?

Источник материала: Виртуальный Брест

Торговые сети Минска снизили розничные цены на лимоны и имбирь. Об этом сообщила журналистам главный специалист управления контроля потребительского рынка, сферы услуг и за оборотом подакцизных товаров Комитета госконтроля Екатерина Ковалева, передает корреспондент БЕЛТА.





"КГК продолжает мониторинг розничной торговой сети. Если сравнивать с ситуацией на 7 апреля, то цены на имбирь и лимоны на 13 апреля снизились почти во всех торговых объектах. К примеру, в магазинах "Евроопт", "Виталюр" и "Алми" падение цен на лимоны составило 24-35%, стоимость 1 кг корня имбиря уменьшилась на 15-41%", - сказала Екатерина Ковалева.

Вместе с тем работники Комитета госконтроля выявляют нарушения порядка формирования цен при реализации товаров, подпадающих под государственное регулирование. Например, в одном из столичных магазинов продавали антисептик для рук отечественного производства с торговой наценкой, которая почти в 20 раз превышала установленный государством предельный размер. Рассматривается вопрос о привлечении субъекта торговли и его должностных лиц к административной ответственности.

Аналогичные нарушения зафиксированы в Каменецком райпо, аптечных пунктах Брестской городской больницы №2 и гродненском магазине ОАО "Плодовощсервис".

"Комитет госконтроля продолжит проводить мониторинги в торговой и аптечной сети. При выявлении нарушений законодательства будут применяться жесткие меры", - заключила Екатерина Ковалева.