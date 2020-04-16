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Чистый четверг: рассказываем о традициях этого дня
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Искупаться с утра пораньше и хорошенько убрать весь дом. У православных 16 апреля Чистый четверг, один из ключевых дней Страстной недели, которая предшествует Пасхе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Седмица – самый ответственный и тяжелый период для православных верующих.
В эти дни церковь вспоминает Тайную Вечерю – последнюю трапезу Иисуса Христа с апостолами. Именно тогда Спаситель установил главное Таинство Церкви – Причащение.
Начиная с этого дня все церковные службы будут посвящены воспоминанию земных страданий Иисуса Христа. Главный смысл Чистого четверга – это очищение не столько физическое, сколько духовное.
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Новости Беларуси. Искупаться с утра пораньше и хорошенько убрать весь дом. У православных 16 апреля Чистый четверг, один из ключевых дней Страстной недели, которая...
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