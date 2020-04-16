Источник материала: Новости Волковыска

Рассадка по новой схеме является временной мерой, которая позволит пассажирам соблюдать необходимую социальную дистанцию в купейных, плацкартных вагонах и в вагонах с местами для сидения, рекомендованную Министерством здравоохранения Республики Беларусь в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Согласно новой схеме рассадки в купейных вагонах будут размещаться не более двух пассажиров в купе, в плацкартных – не более трех в одном отсеке. Для пассажиров, оформивших проездные документы в одном заказе, разрешается продажа и 3-х и 4-х мест в купе, при условии, что до этого в купе ни одного места не было продано.

При оформлении проездных документов в вагоны с местами для сидения схема рассадки пассажиров зависит от их конфигурации – 2+2 или 3+2. В двухместном ряду пассажир занимает место у окна, в трехместном – один пассажир у окна, а другой – через место у прохода (средний ряд остается свободным).

Новая схема рассадки применяется при оформлении проездных документов как в железнодорожных кассах, так и через Интернет.

Если билеты были приобретены до введения новой схемы рассадки, пассажиры занимают места согласно оформленным проездным документам.

Обращаем внимание, что с 14 апреля 2020 года продажа проездных документов в поезда, прицепные и беспересадочные вагоны межрегиональных линий формирования Белорусской железной дороги временно будет осуществляться не ранее, чем за 20 суток до отправления поезда.