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Легендарную советскую «катюшу» установят на Кургане Славы

16.04.2020 11:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Легендарным оружием минувшей войны – «катюшей» – пополнится экспозиция военной техники у Кургана Славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Легендарную советскую «катюшу» установят на Кургане Славы

Боевая машина, наводившая ужас на гитлеровских оккупантов, уже отреставрирована. Ее установят на пьедестале монумента, воздвигнутого более 50 лет назад.

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Торжественное открытие экспоната намечено на май-июль. Установят его рядом со штурмовиком Ил-2.

Легендарную советскую «катюшу» установят на Кургане Славы

В дни церемонии на Кургане Славы должен состояться и ежегодный фестиваль творческих коллективов «Не стареют душой ветераны». Также к 75-летию Великой Победы будет издана книжная версия народной летописи, где можно будет ознакомиться с биографией участников войны.

Легендарную советскую «катюшу» установят на Кургане Славы

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Новости Беларуси. Легендарным оружием минувшей войны – «катюшей» – пополнится экспозиция военной техники у Кургана Славы, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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