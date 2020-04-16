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Белорусскому бизнесу разрешили не начислять амортизацию в 2020 году

16.04.2020 11:20 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

При этом нормативные сроки службы и сроки полезного использования указанных объектов основных средств и нематериальных активов продлеваются на срок, в котором начисление амортизации не производилось.

Постановление вступило в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2020 г.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Компании и индивидуальные предприниматели могут не начислять амортизацию с 1 января по 31 декабря 2020 г. Такая норма содержится в постановлении Совета министров от 15...
 
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