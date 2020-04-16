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GM-АвтоВАЗ сменило название: внедорожник Niva снова станет Lada

16.04.2020 13:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывшее СП GM-АвтоВАЗ сменило название и теперь официально зарегистрировано как АО «Лада Запад Тольятти».


Долю американского концерна General Motors в СП GM-АвтоВАЗ российский производитель выкупил еще в конце декабря прошлого года (сторонам принадлежало по 50% акций). Теперь же предприятие перестало быть совместным и переименовано в «Лада Запад Тольятти», хотя выпуск Chevrolet Niva, производство которого началось еще в 2002 году, на нем продолжится.

Уже в этом году Niva будет интегрирована в модельный ряд Lada, сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа». Ожидается, что логотипы Chevrolet на Lada внедорожник сменит летом, при этом модель получит небольшой рестайлинг.

 
 
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Бывшее СП GM-АвтоВАЗ сменило название и теперь официально зарегистрировано как АО «Лада Запад Тольятти».
 
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