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GM-АвтоВАЗ сменило название: внедорожник Niva снова станет Lada
Источник материала: Tut.by
Бывшее СП GM-АвтоВАЗ сменило название и теперь официально зарегистрировано как АО «Лада Запад Тольятти».
Долю американского концерна General Motors в СП GM-АвтоВАЗ российский производитель выкупил еще в конце декабря прошлого года (сторонам принадлежало по 50% акций). Теперь же предприятие перестало быть совместным и переименовано в «Лада Запад Тольятти», хотя выпуск Chevrolet Niva, производство которого началось еще в 2002 году, на нем продолжится.
Уже в этом году Niva будет интегрирована в модельный ряд Lada, сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа». Ожидается, что логотипы Chevrolet на Lada внедорожник сменит летом, при этом модель получит небольшой рестайлинг.
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Бывшее СП GM-АвтоВАЗ сменило название и теперь официально зарегистрировано как АО «Лада Запад Тольятти».
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