В ГАИ рассказали, где во второй половине апреля установят мобильные камеры фотофиксации

Источник материала: Tut.by

Столичная ГАИ обнародовала график работы мобильных датчиков автоматической фиксации нарушений скоростного режима, которые будут работать с 18 по 30 апреля.



Фото: Глеб Малофеев

В ГАИ рассказали, что датчики скорости будут расположены по адресам:

проспект Независимости, 45;

улица Академическая, 20;

улица Притыцкого, 93;

проспект Рокоссовского, 49;

проспект Машерова, 51;

улица Маяковского, 16.

Эти камеры будут работать ночью — с 22.00 до 03.00. Скоростные ограничения на данных участках — 60 км/ч.

Также в указанный период еще один датчик скорости будет расположен на проспекте Независимости, 99. Установленную в 60 км/ч скорость движения он будет контролировать с 07.00 до 22.00.