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В ГАИ рассказали, где во второй половине апреля установят мобильные камеры фотофиксации

16.04.2020 13:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Столичная ГАИ обнародовала график работы мобильных датчиков автоматической фиксации нарушений скоростного режима, которые будут работать с 18 по 30 апреля.


Фото: Глеб Малофеев

В ГАИ рассказали, что датчики скорости будут расположены по адресам:

  • проспект Независимости, 45;
  • улица Академическая, 20;
  • улица Притыцкого, 93;
  • проспект Рокоссовского, 49;
  • проспект Машерова, 51;
  • улица Маяковского, 16.

Эти камеры будут работать ночью — с 22.00 до 03.00. Скоростные ограничения на данных участках — 60 км/ч.

Также в указанный период еще один датчик скорости будет расположен на проспекте Независимости, 99. Установленную в 60 км/ч скорость движения он будет контролировать с 07.00 до 22.00.

 
 
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Шесть камер будут работать в ночное время суток, еще одна - целый день.
 
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