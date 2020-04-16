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В ГАИ рассказали, где во второй половине апреля установят мобильные камеры фотофиксации
Источник материала: Tut.by
Столичная ГАИ
В ГАИ рассказали, что датчики скорости будут расположены по адресам:
Эти камеры будут работать ночью — с 22.00 до 03.00. Скоростные ограничения на данных участках — 60 км/ч.
Также в указанный период еще один датчик скорости будет расположен на проспекте Независимости, 99. Установленную в 60 км/ч скорость движения он будет контролировать с 07.00 до 22.00.
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Шесть камер будут работать в ночное время суток, еще одна - целый день.
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