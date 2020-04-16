В Беларуси появился бесплатный сервис для связи без ограничений по количеству участников

Источник материала: Tut.by

В Беларуси появилась своя масштабная онлайн-переговорка peregovorka.by. Это бесплатный сервис, который работает на белорусских серверах: компания hoster.by выделила мощности своего облака, чтобы видеозвонки, онлайн-уроки и конференции стали доступны всем желающим. Об этом сообщили в самой компании.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Сейчас все больше организаций стараются перевести своих сотрудников на дистанционную работу, из-за чего вырос спрос на самые известные программы для видеозвонков, а вместе с ним — и нагрузка на сервисы и внешние каналы интернет-провайдеров. Например, в марте каждый день Zoom пользовались в среднем 200 млн человек.

Мы писали ранее, что у популярных программ для видеосвязи есть те или иные ограничения, в том числе и по количеству участников. Чтобы обойти их, нужно платить. Но теперь в Беларуси появился еще один бесплатный сервис для онлайн-звонков, который позволяет проводить совещания без подобных ограничений.

Как отмечают в hoster.by, сервис peregovorka.by безопасный. Он использует усовершенствованный протокол безопасности TLS для шифрования голосовых и видеозвонков.

Кроме того, он отличается скоростью, так как работает на серверах, физически расположенных в Беларуси (чем меньше километров, шлюзов и коммутаторов проходит трафик, тем быстрее и лучше связь). И, как говорят разработчики, в этом сервисе нет ограничений по количеству участников звонка и его продолжительности.

Сервис похож на Zoom. Чтобы создать конференцию, не нужно скачивать и устанавливать приложения. Единственное ограничение: он работает устойчиво пока только на компьютерах.

Чтобы организовать свою конференцию, достаточно стационарного компьютера или ноутбука, стабильного интернет-подключения, камеры и гарнитуры. К звонку можно подключиться с видео или без него, перейдя по ссылке-приглашению.

Инструкция, как создать конференцию, находится здесь .

Первые тесты говорят о том, что лучше всего новый сервис чувствует себя в Chrome. Если же интернет-соединение сбоит, то можно понизить качество видео: вы будете видеть собеседников без эффекта «зажеванной пленки».

Кроме того, в «переговорке» есть несколько фишек, которые делают видеозвонки удобнее. Например, можно виртуально поднять руку — так пользователь обозначает свое желание быть следующим оратором, особенно, когда ведущий воспользовался функцией контроля права голоса у участников. Удобно для онлайн-уроков и лекций, совещаний или вебинаров.

Можно общаться в чате, а еще транслировать видео из YouTube. Например записать свою речь заранее, если не получается присутствовать на конференции, или показать контент в тему разговора.

Пользователь может задать параметры доступа к конференции, например поставить пароль, чтобы защититься от случайных входов. А новые участники могут присоединяться без звука или в скрытом режиме.

И в «переговорке» можно провести мероприятие на сотни и тысячи человек. Для этого hoster.by готов предоставить «индивидуальное решение на отдельных серверах с особо защищенным каналом, записью и хранением файлов». Кроме того, платная версия предусматривает возможность трансляции видео на свой YouTube-канал и с автоматической загрузкой записей на внешние сервисы.

В компании отмечают, что, конечно, они не первые, кто использовал решение с открытым исходным кодом от Jitsi. Но их облачная инфраструктура работает в крупнейших дата-центрах страны: прямо сейчас решение от провайдера может обеспечить бесперебойную связь десяткам тысяч одновременных участников.

— Сервис работает в «облаке» hoster.by, а оно масштабируется до любых размеров. Мы отслеживаем метрики сервиса и можем наращивать мощность по мере наличия у нас свободных серверов, — комментирует Сергей Повалишев, генеральный директор компании. — Неофициальное звание IT-страны подтверждается не в декретах, указах или выступлениях с высоких трибун, а в подобных инициативах, которые по мере своих ресурсов и специфики могут реализовывать разные компании: от хостинг-провайдеров и глобальных IT-аутсорсеров до кафе и мастерских.