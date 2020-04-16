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В США неадекватный водитель трижды врезался в дом на двух разных авто, а после избил хозяина

16.04.2020 18:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В городе Сан Рафаэль (штат Калифорния) неадекватный водитель трижды врезался в дом на двух разных автомобилях. Об этом сообщили в местной полиции.


Фото: CHP Marin, fb.com

В полиции рассказали, что накануне ночью водитель Ford Mustang не справился с управлением и снес забор жилого дома. После этого он попытался скрыться, но вместо того, чтобы включить заднюю передачу, поехал вперед и врезался в дом.

От шума проснулся хозяин дома и вышел во двор. Понимая, что водитель явно в неадекватном состоянии, мужчина забрал у него ключи от «Мустанга» и вернулся в дом, чтобы вызвать полицию.

Однако нарушитель не собирался сдаваться и сел в Toyota, которая стояла в гараже. Но и тут он перепутал передачи и снова врезался в дом. А когда к месту происшествия вновь пришел владелец дома, злоумышленник сильно избил его.

Прибывшие полицейские задержали неадекватного мужчину. Ему предъявили несколько обвинений.

 
 
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Прибывшие полицейские задержали неадекватного мужчину. Ему предъявили несколько обвинений.
 
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