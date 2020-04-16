Источник материала: Вороновская газета





Карточки некоторых банков могут не работать ночью 18 апреля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Банковского процессингового центра.

Причина — технологические работы на аппаратно-программном комплексе центра с 3.20 до 4.00.

В этот промежуток времени возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карт банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктах выдачи наличных, устройствах самообслуживания и банкоматах.

Банковский процессинговый центр обслуживает почти 9,4 млн карточек, к нему подключены почти 85 тыс. организаций торговли и сервиса, 97,5 тыс. платежных терминалов, 2,44 тыс. банкоматов и более 2,55 тыс. инфокиосков.

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