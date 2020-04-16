|
Карточки некоторых банков могут не работать ночью 18 апреля
16.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Карточки некоторых банков могут не работать ночью 18 апреля, сообщает
Причина — технологические работы на аппаратно-программном комплексе центра с 3.20 до 4.00.
В этот промежуток времени возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карт банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктах выдачи наличных, устройствах самообслуживания и банкоматах.
Банковский процессинговый центр обслуживает почти 9,4 млн карточек, к нему подключены почти 85 тыс. организаций торговли и сервиса, 97,5 тыс. платежных терминалов, 2,44 тыс. банкоматов и более 2,55 тыс. инфокиосков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Карточки некоторых банков могут не работать ночью 18 апреля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Банковского процессингового центра. Причина — технологические...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)