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БелЖД ввела рассадку с учётом рекомендованной социальной дистанции

16.04.2020 18:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусская железная дорога отказывается от части прибыли в пользу безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При оформлении билетов с нумерованными местами теперь используется новая схема рассадки.

В купе размещаются не более двух пассажиров, в плацкартах – не более трех в одном отсеке. Исключение только для тех, кто оформляет билеты в одном заказе. В вагонах с местами для сидения часть кресел также остаются свободными.

БелЖД ввела рассадку с учётом рекомендованной социальной дистанции

Рассадка по новой схеме – мера временная, и будет она действовать как минимум до 29 апреля. Она позволяет пассажирам соблюдать рекомендованную медиками необходимую социальную дистанцию.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Белорусская железная дорога отказывается от части прибыли в пользу безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При оформлении...
 
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