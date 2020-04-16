БелЖД ввела рассадку с учётом рекомендованной социальной дистанции

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусская железная дорога отказывается от части прибыли в пользу безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При оформлении билетов с нумерованными местами теперь используется новая схема рассадки.

В купе размещаются не более двух пассажиров, в плацкартах – не более трех в одном отсеке. Исключение только для тех, кто оформляет билеты в одном заказе. В вагонах с местами для сидения часть кресел также остаются свободными.





Рассадка по новой схеме – мера временная, и будет она действовать как минимум до 29 апреля. Она позволяет пассажирам соблюдать рекомендованную медиками необходимую социальную дистанцию.