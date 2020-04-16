Интенсивность железнодорожных перевозок в регионе деятельности Брестской таможни

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестская таможня активно участвует в реализации программы развития транспортного потенциала страны, направленного на повышение уровня привлекательности железнодорожных транзитных перевозок. В рамках данной программы внедряются инновационные технологии и сокращаются временные издержки при осуществлении таможенного оформления.





В целом динамика грузопотока в 1-м квартале 2020 г. осталась практически на уровне прошлого года. Наблюдается увеличение грузопотока в отношении контейнерных перевозок. Так, в направлении Китай-Европа-Китай за 1 квартал 2020 г. контейнеров с товаром проследовало на 7 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года (рост 25%).

Таможенный пост «Брест-Западный» с апреля 2019 г. по настоящее время принимает участие в пилотном проекте по обмену электронными документами при транзите товаров, перемещаемых в грузовом железнодорожном сообщении по маршруту «Наушки-Брест-Наушки». Реализация данного проекта признана успешной. Его внедрение на постоянной основе позволит сократить время совершения таможенных операций и будет способствовать развитию электронного документооборота.





Сокращение времени выпуска товаров при сохранении качества проведения таможенных операций является приоритетным в деятельности таможни. Так, в 1 квартале 2020 г. в республиканских пунктах таможенного оформления «Брест-Северный» и «Брест-Восточный» доля партий товаров, вывозимых (как железнодорожным, так и автомобильным транспортом) с таможенной территории ЕАЭС, время выпуска по которым не превышает 5 минут, составила 94%. Доля партий ввозимых товаров, выпущенных в течение 2-ух часов, составила 99%, а партий товаров, помещенных под таможенную процедуру таможенного транзита в интервале до 10 минут – более 97%.