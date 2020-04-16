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Фирменный магазин Xiaomi на неделю сделал скидки до 30%
Источник материала: Tut.by
Один из фирменных магазинов Xiaomi в Беларуси — xistore.by — с 15 по 21 апреля устроил скидки на гаджеты производителя.
В компании предупреждают, что количество товара на акции ограничено. Кроме того, максимальная скидка в 30% даются только на отвертку
Смарт-часы
При этом телевизор Mi TV 4S в версии с экраном на
Ниже — цены некоторых из названных выше аппаратов в других магазинах:
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Устройства по сниженной цене продаются по 21 апреля.
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