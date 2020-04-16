Фирменный магазин Xiaomi на неделю сделал скидки до 30%

Источник материала: Tut.by

Один из фирменных магазинов Xiaomi в Беларуси — xistore.by — с 15 по 21 апреля устроил скидки на гаджеты производителя.



Фото: Reuters

В компании предупреждают, что количество товара на акции ограничено. Кроме того, максимальная скидка в 30% даются только на отвертку Xiaomi Wiha . Впрочем, есть другие предложения. Так, Bluetooth-гарнитура Xiaomi Youth Edition подешевела на 20% до 28 рублей, наушники Xiaomi Mi Dual Driver Earphones на 18%, до 29,52 рублей.

Смарт-часы Mobvoi TicWatch E продаются за 259,02 рубля (минус 27%), весы Mi Smart Scale 2 — за 41,65 рублей (минус 15%). С выгодой получится купить и смартфоны популярной линейки Redmi. Старший Redmi Note 8 Pro отдается за 696,57 рублей (минус 7%) в версии 6/64 ГБ. А за Redmi Note 8T с NFC-модулем (4/64 ГБ) просят 514,28 рублей (минус 8%).

При этом телевизор Mi TV 4S в версии с экраном на 43 дюйма подешевел до 999,91 рубля (минус 5%), модель на 55 дюймов — до 1449,91 рубля (минус 3%).

Ниже — цены некоторых из названных выше аппаратов в других магазинах: