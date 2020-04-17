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Караник: среди сотрудников скорой в Минске — 90 случаев заражения коронавирусом
17.04.2020 14:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Как сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, среди сотрудников скорой помощи в Минске — 90 случаев заражения.
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
По словам министра, из всех работников скорой помощи в Минске, у которых выявлен COVID-19, только 23 — медицинские работники, которые ездят на выезды. Остальные — руководящие сотрудники и обслуживающий персонал.
— Как показала практика, необходимо всем иметь средства защиты и пользоваться ими постоянно, а не только во время выездов, — сказал Владимир Караник.
Он заверил, что все сотрудники находятся сейчас под наблюдением. Тяжелых случаев нет.
По словам Караника, на работу скорой ситуация не повлияет.
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Как сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, среди сотрудников скорой помощи в Минске — 90 случаев заражения. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY По словам...
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