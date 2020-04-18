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Пенсионер «дематериализовался», зайдя в свою квартиру в Подмосковье
Источник материала: ОНТ
В Кашире (Московская область, Россия) 68-летний мужчина пропал после того, как зашел в собственную квартиру. Об этом
Пенсионер зашел в квартиру в четыре часа утра. Пожилой человек не покидал помещение, судя по записям с камеры видеонаблюдения. На следующий день сын приехал к мужчине из Москвы и обнаружил лишь пустую квартиру.
Мужчина заявил, что у него возникло ощущение, будто пенсионер зашел в квартиру и «дематериализовался». На диване лежал телефон, а мультиварка и компьютер работали. Как подчеркнул сын пропавшего, хозяин квартиры всегда выключал электроприборы, если уходил из дома.
Соседи мужчину также не видели.
Фото: РИА Новости / Павел Лисицын
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В Кашире (Московская область, Россия) 68-летний мужчина пропал после того, как зашел в собственную квартиру. Об этом рассказывает РИА Новости со ссылкой на...
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