ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Пенсионер «дематериализовался», зайдя в свою квартиру в Подмосковье

18.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Пенсионер «дематериализовался», зайдя в свою квартиру в Подмосковье

В Кашире (Московская область, Россия) 68-летний мужчина пропал после того, как зашел в собственную квартиру. Об этом рассказывает РИА Новости со ссылкой на «Подмосковье сегодня».

Пенсионер зашел в квартиру в четыре часа утра. Пожилой человек не покидал помещение, судя по записям с камеры видеонаблюдения. На следующий день сын приехал к мужчине из Москвы и обнаружил лишь пустую квартиру.

Мужчина заявил, что у него возникло ощущение, будто пенсионер зашел в квартиру и «дематериализовался». На диване лежал телефон, а мультиварка и компьютер работали. Как подчеркнул сын пропавшего, хозяин квартиры всегда выключал электроприборы, если уходил из дома.

Соседи мужчину также не видели.

Фото: РИА Новости / Павел Лисицын

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Кашире (Московская область, Россия) 68-летний мужчина пропал после того, как зашел в собственную квартиру. Об этом рассказывает РИА Новости со ссылкой на...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Серый риелтор» заработал на доверчивых минчанах 286 тысяч рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика