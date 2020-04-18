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Пражский аэропорт подвергся кибератаке
Источник материала: ОНТ
Аэропорт имени Вацлава Гавела в Праге (Чехия) подвергся нескольким кибератакам. Об этом
Атаки хакеров были отражены. Злоумышленники пытались получить пароли от компьютерной системы аэропорта.
Ранее хакеры также атаковали компьютерные системы больниц в чешских городах Оломоуце и Остраве. Эти попытки также были отражены.
Об источниках атак не сообщается.
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Аэропорт имени Вацлава Гавела в Праге (Чехия) подвергся нескольким кибератакам. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Чешское радио. Атаки хакеров были отражены....
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