Пражский аэропорт подвергся кибератаке

Источник материала: ОНТ

Аэропорт имени Вацлава Гавела в Праге (Чехия) подвергся нескольким кибератакам. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Чешское радио.

Атаки хакеров были отражены. Злоумышленники пытались получить пароли от компьютерной системы аэропорта.

Ранее хакеры также атаковали компьютерные системы больниц в чешских городах Оломоуце и Остраве. Эти попытки также были отражены.

Об источниках атак не сообщается.

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