ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Копейке» - пятьдесят! Вспоминаем, с чего начинался путь «АвтоВАЗа»

19.04.2020 13:36 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Ровно полвека назад, 19 апреля 1970 года с конвейера Волжского автомобильного завода сошли первые экземпляры седана ВАЗ-2101 — сегодня эта дата на «АвтоВАЗе» отмечается как День первого автомобиля. Хотя история самого предприятия началась немного раньше.

Постановление правительства СССР о строительстве в небольшом приволжском городе Тольятти предприятия по выпуску малолитражных легковых автомобилей было принято еще 20 июля 1966 года — собственно, это дата и считается днем рождения Волжского автозавода.


Возведение флагманского предприятия советского автопрома тесно связано с Fiat — в августе того же года итальянский автогигант и Министерство внешней торговли СССР подписали протокол «о сотрудничестве в области разработки конструкции автомобиля, проекта автомобильного завода и его строительства в СССР».


К строительству автозавода с полным циклом производства приступили в январе 1967 года, летом 1968 года начался монтаж оборудования в производственных корпусах, а спустя еще год собрано 20 первых метров конвейера в главном корпусе предприятия.



В 1970 году в Тольятти выпущена первая продукция — первые шесть седанов ВАЗ-2101 (два синего цвета и четыре вишневого) были собраны в ночь с 18 на 19 апреля. Причем 19 апреля 50 лет назад приходилось на воскресенье: первые машины собирали к особенной дате, которую отмечала вся страна — столетие со дня рождения Ленина.


Кстати, незадолго до старта производства Волжский автозавод посетил Генри Форд-младший (внук Генри Форда), возглавивший концерн Ford после войны.


Виктор Николаевич Поляков — первый гендиректор ВАЗа

Предприятие с новейшим на то время оборудованием должно было решить поистине непростую и глобальную задачу — наладить выпуск массового и максимально доступного по советским меркам легкового автомобиля, изменить представление советских водителей о легковых машинах и сократить дефицит частного автопарка. Генеральным директором нового завода был назначен Виктор Николаевич Поляков — предприятием он руководил до 1975 года, после чего он стал министром автомобильной промышленности СССР.


Массовое производство «Жигулей» было налажено довольно быстро. Уже в 1970 году было собрано более 23 тысяч единиц модели. Кстати, имя для нового советского автомобиля выбирали голосованием — в 1968 году был объявлен всесоюзный конкурс, а среди сотни предложенных вариантов были и довольно экзотические, например, «Директивец», «Перворожец» и «Мадонна». В итоге победило название «жигули», в честь невысокого горного массива в окрестностях Тольятти. Были и народные прозвища — «единичка», «ноль первая», «жигуленок», а вот «копейка» появилась гораздо позже, уже на рубеже 80-х и 90-х годов.


Не секрет, что «единичка» — это не полностью собственная разработка вазовских конструкторов. ВАЗ-2101 базировался на платформе итальянского седана Fiat 124, в 1967 году удостоенного почетного титула «Автомобиль года» в Европе. Перед запуском в серию в Тольятти зарубежный прототип прошел испытания на дорогах, бездорожье и специальных участках брусчатки.


По итогам тестов в конструкцию адаптированного к условиям эксплуатации в СССР лицензионного автомобиля советскими и итальянскими технологами было внесено более 800 конструктивных изменений — значительная часть была направлена на повышение надежности.


Советский седан во многом отличался от фиатовского исходника. В первую очередь новым двигателем с верхним расположением распределительного вала и увеличенным межцентровым расстоянием цилиндров, что в будущем позволило повышать литраж мотора. На «единичку» устанавливали моторы объемом 1,2 л и 1,3 л, а самым мощным (120 л.с.) был роторно-поршневой двигатель — опытно-промышленная партия машин с таким мотором была выпущена для советских спецслужб.


Из прочих доработок советского образца седана — увеличенный с 182 до 200 мм наружный диаметр фрикционных накладок в сцеплении. В коробке передач были использованы более надежные синхронизаторы, изначально разработанные для спортивных Fiat.


Была переработана и передняя подвеска — изменена ее кинематика, усилены многие детали, в том числе пружины и шаровые опоры. Трехрычажная задняя подвеска уступила место прогрессивной пятиштанговой конструкции. Разработчики усилили кузов автомобиля и увеличили дорожный просвет — если у Fiat 124 клиренс было около 130 мм, то после модернизации итальянского шасси дорожный просвет спереди был увеличен до 175 мм.


Вместо двух проушин под домкрат (по одной с каждого борта) появились четыре, также добавились отверстия под внешнюю пусковую рукоятку — в бампере, кузове и радиаторе. Вместо сигнальной лампы перегрева двигателя, применяемой итальянцами, в комбинации приборов ВАЗ‑2101 появился указатель температуры охлаждающей жидкости.

Реализация первых «жигулей» через торговую сеть началась в августе 1970 года — первый товарный автомобиль был продан жителю Тольятти, но уже после 19 лет эксплуатации раритет снова стал собственностью «АвтоВАЗа» — и по сей день первый проданный ВАЗ вишневого цвета, владелец которого в итоге пересел на подаренную ему Samara, хранится в заводском музее.


В июле 1971 года с главного конвейера предприятия в Тольятти сходит 100-тысячный 2101 светло-палевого цвета. К слову, именно Волжский автозавод первым в СССР организовал систему, так сказать, фирменного автосервиса по принципу «производство-продажа-обслуживание». Еще в 1969 году на предприятии был сформирован отдел технического обслуживания автомобилей. Поначалу планировали строить громадные автоцентры на 55 постов, но затем создали проекты 15, 10, и 6-постовых станций, что позволило увеличить количество СТО. В 1975 году действовало 30 специальных автоцентров, 130 стационарных и 100 передвижных СТО. В этот же период через спеццентры продавалось около 150 тысяч автомобилей в год — примерно половина от общего объема продаж ВАЗа.


Для зарубежных поставок ВАЗ-2101 вместо не слишком благозвучных «Жигулей» решено было использовать имя Lada. Первая партия собранных в Тольятти автомобилей была отправлена на экспорт в феврале 1971 года — в Югославию. В том же году вазовская продукция была экспортирована в Бельгию, Голландию и Финляндию — в общей сложности в первый год экспортных поставок за рубеж отправлено более 57 тысяч машин и это более трети всего советского экспорта легковушек на тот период.


В 1972 году на Lada приходилась уже половина от общего числа экспортных поставок советских автомобилей. Тогда же Волжскому автозаводу вручили международную премию «Золотой Меркурий» (к слову, ею награждали также и отечественный МТЗ) — на тот момент высшую награду в сфере европейской торговли. В мае 1974 года начался выпуск Lada с правым расположением руля для покупателей в Великобритании.


В апреле 1971 года произведен первый опытный образец ВАЗ-2102 — универсала первого семейства, представлявшего собой лицензионный вариант Fiat 124 Familiare, но с теми же отличиями, что и у базового седана.


В декабре 1972 года ВАЗ выпустил 500-тысячный автомобиль, а на проектную мощность в 660 тысяч машин в год предприятие вышло в 1974 году — в сутки с главного конвейера завода сходило 2230 «жигулей».


В декабре 1973 года был произведен миллионный автомобиль, которым стал седан ВАЗ-2103, в 2017 году отметивший свой 45-летний юбилей. Миллионный же экземпляр «единички» был собран в 1974 году. Отметки в пять миллионов автомобилей Волжский автозавод достиг в 1979 году — юбилейным экземпляром опять-таки стал 2101, давший в итоге начало самому многочисленному семейству в истории предприятия.


В общей сложности с 1970 по 1988 год было выпущено 4 846 900 единиц ВАЗ-2101 и его модификаций. Помимо «копейки» самыми массовыми моделями из Тольятти стали ВАЗ-2106 (в серию пошел в 1976 году как преемник 2103, произведено 4,3 миллиона штук), известный под прозвищем «Хочу быть Мерседесом» ВАЗ-2107 (старт производства — 1982 год, 2,8 миллиона экземпляров) и внедорожник «Нива», позже известный как 4×4 (1977 год, более 2,5 миллиона единиц).


По информации агентства «Автостат», сейчас только в одной России в пользовании у частных владельцев находится около 400 тысяч ВАЗ-2101, которые все чаще становятся предметом реставрации и коллекционирования. На постсоветском пространстве и за рубежом есть десятки клубов любителей «копейки», которые периодически устраивают на них красочные автопробеги. В 2000 году первая модель ВАЗ была названа «Российским автомобилем столетия» по итогам опроса более 80 тысяч человек, проведенного изданием «За рулем». Что ж, с юбилеем, «копейка»!

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ровно полвека назад, 19 апреля 1970 года с конвейера сошли первые экземпляры ВАЗ-2101 - сегодня эта дата на «АвтоВАЗе» отмечается как День первого автомобиля.
 
Новости дня
Новости разные
 
Уключаць ці не ўключаць: Што дае Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей аб’ектам спадчыны ў Беларусі?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
19.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика