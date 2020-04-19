«Копейке» - пятьдесят! Вспоминаем, с чего начинался путь «АвтоВАЗа»

Источник материала: Tut.by

Ровно полвека назад, 19 апреля 1970 года с конвейера Волжского автомобильного завода сошли первые экземпляры седана ВАЗ-2101 — сегодня эта дата на «АвтоВАЗе» отмечается как День первого автомобиля. Хотя история самого предприятия началась немного раньше.

Постановление правительства СССР о строительстве в небольшом приволжском городе Тольятти предприятия по выпуску малолитражных легковых автомобилей было принято еще 20 июля 1966 года — собственно, это дата и считается днем рождения Волжского автозавода.





Возведение флагманского предприятия советского автопрома тесно связано с Fiat — в августе того же года итальянский автогигант и Министерство внешней торговли СССР подписали протокол «о сотрудничестве в области разработки конструкции автомобиля, проекта автомобильного завода и его строительства в СССР».





К строительству автозавода с полным циклом производства приступили в январе 1967 года, летом 1968 года начался монтаж оборудования в производственных корпусах, а спустя еще год собрано 20 первых метров конвейера в главном корпусе предприятия.









В 1970 году в Тольятти выпущена первая продукция — первые шесть седанов ВАЗ-2101 (два синего цвета и четыре вишневого) были собраны в ночь с 18 на 19 апреля. Причем 19 апреля 50 лет назад приходилось на воскресенье: первые машины собирали к особенной дате, которую отмечала вся страна — столетие со дня рождения Ленина.





Кстати, незадолго до старта производства Волжский автозавод посетил Генри Форд-младший (внук Генри Форда), возглавивший концерн Ford после войны.



Виктор Николаевич Поляков — первый гендиректор ВАЗа

Предприятие с новейшим на то время оборудованием должно было решить поистине непростую и глобальную задачу — наладить выпуск массового и максимально доступного по советским меркам легкового автомобиля, изменить представление советских водителей о легковых машинах и сократить дефицит частного автопарка. Генеральным директором нового завода был назначен Виктор Николаевич Поляков — предприятием он руководил до 1975 года, после чего он стал министром автомобильной промышленности СССР.





Массовое производство «Жигулей» было налажено довольно быстро. Уже в 1970 году было собрано более 23 тысяч единиц модели. Кстати, имя для нового советского автомобиля выбирали голосованием — в 1968 году был объявлен всесоюзный конкурс, а среди сотни предложенных вариантов были и довольно экзотические, например, «Директивец», «Перворожец» и «Мадонна». В итоге победило название «жигули», в честь невысокого горного массива в окрестностях Тольятти. Были и народные прозвища — «единичка», «ноль первая», «жигуленок», а вот «копейка» появилась гораздо позже, уже на рубеже 80-х и 90-х годов.





Не секрет, что «единичка» — это не полностью собственная разработка вазовских конструкторов. ВАЗ-2101 базировался на платформе итальянского седана Fiat 124, в 1967 году удостоенного почетного титула «Автомобиль года» в Европе. Перед запуском в серию в Тольятти зарубежный прототип прошел испытания на дорогах, бездорожье и специальных участках брусчатки.





По итогам тестов в конструкцию адаптированного к условиям эксплуатации в СССР лицензионного автомобиля советскими и итальянскими технологами было внесено более 800 конструктивных изменений — значительная часть была направлена на повышение надежности.





Советский седан во многом отличался от фиатовского исходника. В первую очередь новым двигателем с верхним расположением распределительного вала и увеличенным межцентровым расстоянием цилиндров, что в будущем позволило повышать литраж мотора. На «единичку» устанавливали моторы объемом 1,2 л и 1,3 л, а самым мощным (120 л.с.) был роторно-поршневой двигатель — опытно-промышленная партия машин с таким мотором была выпущена для советских спецслужб.





Из прочих доработок советского образца седана — увеличенный с 182 до 200 мм наружный диаметр фрикционных накладок в сцеплении. В коробке передач были использованы более надежные синхронизаторы, изначально разработанные для спортивных Fiat.





Была переработана и передняя подвеска — изменена ее кинематика, усилены многие детали, в том числе пружины и шаровые опоры. Трехрычажная задняя подвеска уступила место прогрессивной пятиштанговой конструкции. Разработчики усилили кузов автомобиля и увеличили дорожный просвет — если у Fiat 124 клиренс было около 130 мм, то после модернизации итальянского шасси дорожный просвет спереди был увеличен до 175 мм.





Вместо двух проушин под домкрат (по одной с каждого борта) появились четыре, также добавились отверстия под внешнюю пусковую рукоятку — в бампере, кузове и радиаторе. Вместо сигнальной лампы перегрева двигателя, применяемой итальянцами, в комбинации приборов ВАЗ‑2101 появился указатель температуры охлаждающей жидкости.

Реализация первых «жигулей» через торговую сеть началась в августе 1970 года — первый товарный автомобиль был продан жителю Тольятти, но уже после 19 лет эксплуатации раритет снова стал собственностью «АвтоВАЗа» — и по сей день первый проданный ВАЗ вишневого цвета, владелец которого в итоге пересел на подаренную ему Samara, хранится в заводском музее.





В июле 1971 года с главного конвейера предприятия в Тольятти сходит 100-тысячный 2101 светло-палевого цвета. К слову, именно Волжский автозавод первым в СССР организовал систему, так сказать, фирменного автосервиса по принципу «производство-продажа-обслуживание». Еще в 1969 году на предприятии был сформирован отдел технического обслуживания автомобилей. Поначалу планировали строить громадные автоцентры на 55 постов, но затем создали проекты 15, 10, и 6-постовых станций, что позволило увеличить количество СТО. В 1975 году действовало 30 специальных автоцентров, 130 стационарных и 100 передвижных СТО. В этот же период через спеццентры продавалось около 150 тысяч автомобилей в год — примерно половина от общего объема продаж ВАЗа.





Для зарубежных поставок ВАЗ-2101 вместо не слишком благозвучных «Жигулей» решено было использовать имя Lada. Первая партия собранных в Тольятти автомобилей была отправлена на экспорт в феврале 1971 года — в Югославию. В том же году вазовская продукция была экспортирована в Бельгию, Голландию и Финляндию — в общей сложности в первый год экспортных поставок за рубеж отправлено более 57 тысяч машин и это более трети всего советского экспорта легковушек на тот период.





В 1972 году на Lada приходилась уже половина от общего числа экспортных поставок советских автомобилей. Тогда же Волжскому автозаводу вручили международную премию «Золотой Меркурий» (к слову, ею награждали также и отечественный МТЗ) — на тот момент высшую награду в сфере европейской торговли. В мае 1974 года начался выпуск Lada с правым расположением руля для покупателей в Великобритании.





В апреле 1971 года произведен первый опытный образец ВАЗ-2102 — универсала первого семейства, представлявшего собой лицензионный вариант Fiat 124 Familiare, но с теми же отличиями, что и у базового седана.





В декабре 1972 года ВАЗ выпустил 500-тысячный автомобиль, а на проектную мощность в 660 тысяч машин в год предприятие вышло в 1974 году — в сутки с главного конвейера завода сходило 2230 «жигулей».





В декабре 1973 года был произведен миллионный автомобиль, которым стал седан ВАЗ-2103 , в 2017 году отметивший свой 45-летний юбилей. Миллионный же экземпляр «единички» был собран в 1974 году. Отметки в пять миллионов автомобилей Волжский автозавод достиг в 1979 году — юбилейным экземпляром опять-таки стал 2101, давший в итоге начало самому многочисленному семейству в истории предприятия.





В общей сложности с 1970 по 1988 год было выпущено 4 846 900 единиц ВАЗ-2101 и его модификаций. Помимо «копейки» самыми массовыми моделями из Тольятти стали ВАЗ-2106 (в серию пошел в 1976 году как преемник 2103, произведено 4,3 миллиона штук), известный под прозвищем «Хочу быть Мерседесом» ВАЗ-2107 (старт производства — 1982 год, 2,8 миллиона экземпляров) и внедорожник «Нива», позже известный как 4×4 (1977 год, более 2,5 миллиона единиц).





По информации агентства «Автостат», сейчас только в одной России в пользовании у частных владельцев находится около 400 тысяч ВАЗ-2101, которые все чаще становятся предметом реставрации и коллекционирования. На постсоветском пространстве и за рубежом есть десятки клубов любителей «копейки», которые периодически устраивают на них красочные автопробеги. В 2000 году первая модель ВАЗ была названа «Российским автомобилем столетия» по итогам опроса более 80 тысяч человек, проведенного изданием «За рулем». Что ж, с юбилеем, «копейка»!