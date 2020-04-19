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Путин укрылся в резиденции, а Лукашенко на Пасху с младшим сыном Николаем уехал в мужской монастырь

19.04.2020 13:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Беларуси по-прежнему остается едва ли не единственным лидером государства, который отрицает эпидемию коронавруса.



Вот и 19 апреля, на Пасху, в отличие от своего российского коллеги Владимира Путина, который укрылся от эпидемии в своей Ново-Огаревской резиденции, Александр Лукашенко отправился в храм, да еще прихватив с собой младшего сына, 15 летнего Николая.

Президент Беларуси зажег свечу в Свято-Благовещенском Ляденском храме в Смолевичском районе.

Как отмечает президентская пресс-служба, "на Пасху в отличие от рождественских праздников Александр Лукашенко обычно посещает небольшие церкви. Как правило, они расположены за пределами столицы".

Так случилось и на этот раз. Свято-Благовещенский Ляденский храм, который Лукашенко посетил с сыном, находится на территории мужского монастыря в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в деревне Малые Ляды. Кратко пообщавшись с прихожанами, президент зажег свечу и поздравил верующих с праздником Пасхи.

Из храма Глава государства поздравил всех белорусов с Пасхой, по его словам, самым светлым праздником в жизни.

"Как бы ни было в нашей истории, никто не смог закрыть, прикрыть, запретить этот праздник, - подчеркнул он. - Я всегда приходил и буду приходить в храм. Как бы ни складывались обстоятельства, это святое. Это принцип моей жизни. Хочу, чтобы и вы руководствовались самыми добрыми и светлыми принципами. И тогда Он, увидев это, обязательно поможет".

Лукашенко передал слова поддержки россиянам и украинцам, которые также борются с пандемией.

"Они, как и мы, переживают непростое время. Может быть, у них сегодня даже сложнее, чем у нас. Хочу от всех белорусов пожелать им здоровья. Я хочу, чтобы Господь услышал и помог им преодолеть эту беду, зачастую созданную нами самими. Пусть наши братья живут в мире и согласии", - сказал президент.

Глава государства также пожелал скорейшего выздоровления полякам, литовцам и латышам, жителям других европейских стран, американцам и гражданам КНР.

В храме Лукашенко вручили копию чудотворной византийской иконы "Покровительница". Она выполнена на холсте с применением уникальной технологии, позволяющей воспроизвести качественную шелкографию ручной работы.

В ответ президент передал храму икону "Воскресение Христово. Ангел у Гроба Господня". Икона изображает сюжет, описанный в канонических текстах: "Явление ангела женам-мироносицам". Он стал самым ранним воплощением образа Воскресения был известен еще в IV веке. Икона выполнена в технике восковой темперы. Ее автор - иконописец Андрей Жаров.
 
 
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Президент Беларуси по-прежнему остается едва ли не единственным лидером государства, который отрицает эпидемию коронавруса.
 
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