Чего ждать абитуриентам от предстоящей вступительной кампании и претерпят ли задания ЦТ изменения

Источник материала: Полесская правда

Совсем не за горами для выпускников школ горячая пора — поступление в вузы. Фактически ее началом можно считать процедуру регистрации на централизованное тестирование. Обычно она приходится на май, в июне непосредственно само ЦТ, затем резервные дни экзаменов. С каждым годом у выпускников и их родителей возникают вопросы, связанные с этим важным периодом. Корреспондент «СГ» собрал вопросы читателей и попросил директора Республиканского института контроля знаний Юрия МИКСЮКА дать компетентные разъяснения.





Каким образом пройдет 3-й этап репетиционного тестирования и ЦТ-2020 в условиях отказа от массовых мероприятий? Виктор Капуза.

— Для того чтобы удовлетворить спрос абитуриентов на РТ и чтобы при этом у пунктов их проведения была возможность оперативно реагировать на ситуацию и обеспечить все необходимые рекомендации, 3-й этап репетиционного тестирования продлен почти на месяц (по 24 мая включительно). Таким образом, есть возможность отмены сеансов с переносом их на более поздний срок. Абитуриент об этом оперативно информируется и может выбрать удобную для него новую дату участия в РТ. Установленные сроки ЦТ позволяют надеяться на хорошие перспективы его проведения без большого маневра. Если потребует ситуация, будут приняты необходимые дополнительные меры.

Сдавала репетиционные ЦТ, баллы высокие. Могу ли надеяться на близкий к РТ результат в дни основного тестирования? М. С., Кобрин.

— Достоинство используемой методики подсчета результатов ЦТ как раз и состоит в том, что она оценивает уровень знаний, а не просто рейтинг по результатам конкретного теста. Поэтому с большой вероятностью результат на ЦТ будет близок к результату на РТ. Конечно, после репетиционного у абитуриента еще есть время, чтобы попытаться ликвидировать пробелы в знаниях и показать более высокий результат. Однако следует понимать, что за короткий промежуток времени знания предмета сильно не пополнишь. Залог хорошей сдачи — систематическая работа в процессе учебы.

В 2019-м изменилась система, по которой считается итоговая оценка за тест. Читала, что абитуриентам она не совсем понятна. Ребенок в этом году будет сдавать ЦТ. Учтутся ли замечания тех, кто уже проходил проверку знаний?

Алина Евгеньевна, Минский район.

— Действительно, в прошлом году внедрили новую методику подсчета результатов централизованного тестирования. Выполняя все функции прежней системы, которая ранжировала абитуриентов по результатам ЦТ и обеспечивала отбор наиболее подготовленных для обучения в вузах и ссузах, новая решает еще одну важную задачу. Какую? Позволяет более корректно и объективно измерить уровень знаний. Возможно, она не так проста для понимания, как хотелось бы. Ведь использует аппарат математической статистики. Но это классическая, проверенная временем во многих странах мира, научно обоснованная методика, оценивает знания в абсолютных величинах. А поскольку с итогами абитуриентов на ЦТ стали отождествлять их результаты учебной деятельности, достижения, оценку знаний, то внедрение такого способа стало основной задачей. Более понятны системы подсчета с использованием процентной шкалы. Но они лишь отражают объем выполненных заданий конкретного теста — для одного и того же абитуриента результаты будут разными в зависимости от сложности заданий. Хотя на момент прохождения уровень знаний один и тот же.

Конечно, изменения заставили поволноваться абитуриентов и их родителей, ведь ставки очень высоки. Но результаты прошлой вступительной кампании сняли это напряжение. Методика полностью подтвердила свою справедливость и объективность. Впервые к нам не обращались несогласные с отметкой. Более того, процедура ЦТ стала еще более прозрачной. Абитуриенты сами могут определять и контролировать свой результат, так как первичные баллы за задания известны заранее, а РИКЗ оперативно размещает на сайте таб­лицу соответствия первичных и тестовых баллов.

В тестах этого года абитуриенты не заметят изменений. Структура и сложность заданий не изменились. Однако для ряда предметов количество предлагаемых вариантов ответов на задания в части А, из которых необходимо выбирать правильные, увеличилось на одну позицию. Второе новшество касается тестов по физике и математике, в которых в части А добавилось два задания первого уровня сложности. Это позволит более точно оценивать знания слабо подготовленных абитуриентов и одновременно уменьшить дискретность набираемых баллов за то или иное количество верных ответов.

«СГ»: С чем связано решение оставить минимальные пороговые баллы на прежнем уровне?

— Вопрос активно обсуждался. Любые действия должны быть взвешенными, своевременными, да и просто логичными. Если и стоит увеличивать так называемые минимальные пороговые баллы ЦТ, то тогда значительно. Однако, во-первых, сегодня этот порог не единственный и актуальный при отборе абитуриентов. Гораздо чаще со значительно большими набранными баллами они не проходят по конкурсу. Во-вторых, такие изменения вызывают дополнительные переживания у абитуриентов и их родителей. В-третьих, должны быть известны заранее и желательно, чтобы не происходили каждый год. Для абитуриентов лучшая новость — отсутствие новостей о новшествах в предстоящей вступительной кампании, что позволяет спокойно готовиться к испытанию.

Подскажите, результаты тестов считает компьютер. Переживаю, что, если ответ выйдет за рамки поля, машина не учтет выбор. Существует ли еще один уровень проверки, чтобы исключить такой вариант? Таня, Быхов.

— Конечно, при заполнении бланка нужно четко следовать установленным рекомендациям. Начиная с требования к ручке, которой пользоваться на ЦТ. Это позволяет надежно и оперативно, в условиях ограниченных сроков проводить компьютерную проверку ответов. Однако этот процесс действительно многоступенчатый, чтобы избежать возможности ошибок и влияния на результат. Любые действия фиксируются различными системами информационной безопасности. Например, обезличенную и распознанную компьютером область ответов специалисты-верификаторы сравнивают с обезличенным образом области ответов электронного скана бланка ответов. И делается это не один раз.

Готовлюсь к ЦТ без репетиторов, проштудировала все учебники, изучила школьную программу. Достаточно ли этого, чтобы хорошо сдать тесты, и не попадется ли в заданиях чего-то сверх программы? Марина, Щучин.

— Отвечу коротко и однозначно. Школьной программы и основных материалов учебников по предмету достаточно, чтобы подготовиться к ЦТ. Об этом свидетельствуют 100-балльные результаты тех, кто самостоятельно и добросовестно готовился к ЦТ.

В прошлом году больше всего стобалльников было по математике и биологии. Планируется ли усложнить в связи с этим тесты по данным предметам? Вера, Логойск.

— Сложность тестов по всем предметам ЦТ остается неизменной.

Может ли быть такое, что задания в РТ совпадают с вопросами в основной день ЦТ? Антон, Крупки.

— Тесты, использованные на РТ, изымаются из банка заданий, из которых формируются варианты для основного ЦТ. Поэтому совпадений быть не может.

«СГ»: Проводится ли оценка результатов ЦТ у городских и сельских абитуриентов?

— Можно отметить, что средний балл выпускников сельских школ несколько ниже, чем городских, однако при детализации однозначной закономерности в результатах нет. Нужно рассматривать конкретные школы и конкретных выпускников. И сегодня многие ребята из сельских школ показывают очень хорошие результаты, в том числе абсолютные, то есть 100-балльные. Это говорит о том, что тесты ЦТ доступны для выполнения выпускниками и городских, и сельских школ.

Сдавала ЦТ в 2019 году. Хочу пересдать в 2020-м. Если результат не будет улучшен, могу воспользоваться старым сертификатом при подаче документов в вуз? Женя, Гродно.

— Если при прохождении ЦТ в прошлом году соответствовали статусу абитуриента (имели общее среднее образование), то в нынешнем можете воспользоваться по своему усмотрению любыми сертификатами ЦТ — как 2019, так и 2020 года.

Существуют ли для ребят с ограниченными возможностями особые условия для сдачи ЦТ? Может, была подобная практика либо родители обращались с просьбами? Валентина Ивановна, Орша.

— ЦТ — массовое мероприятие, на котором на первый план выходят единые требования, одинаковые условия для всех участников, рабочая обстановка, которая позволяет каждому сосредоточиться и показать максимальный результат. При таких требованиях мало маневра для индивидуального подхода. Поэтому для абитуриентов с ограниченными возможностями предусмотрены особые условия для сдачи вступительного экзамена в удобной форме непосредственно экзаменационным комиссиям учреждений образования, в которых они планируют продолжить учебу и получить специальность, отвечающую их склонностям, возможностям, желанию самореализоваться. В тех случаях, когда абитуриент настаивает на своем участии в ЦТ, он должен осознавать, что организационная комиссия пункта проведения будет стараться помочь ему это сделать. Но при этом одновременно соблюсти принцип справедливости для всех участников. В такой ситуации ее возможности сильно ограничены и абитуриент может оказаться в недостаточно комфортных условиях, чтобы продемонстрировать знания по предмету.

Какие причины считаются уважительными для неявки на ЦТ и которые позволяют сдать тест в резервные дни? Лида, Пинск.

— Исчерпывающего перечня нет. В положении о ЦТ (кстати, на сайте РИКЗ в разделе ЦТ с этим нормативным документом можно и полезно ознакомиться) уважительные причины описываются как заболевание или другие не зависящие от абитуриента обстоя­тельства, подтвержденные документально. Если поступающий не смог пройти ЦТ в основные дни, то в установленные сроки подает заявление, на которое он заранее был зарегистрирован, в одну из организационных комиссий пунктов проведения регистрации ЦТ в резервные дни. Она рассматривает документы и принимает решение о регистрации или отказе в допуске к прохождению экзамена в резервные дни.





