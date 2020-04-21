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23 апреля смотрите youtube ток-шоу “Какие визуальные образы Брест возьмет в новое 1000-летие?”
21.04.2020 10:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Фонд развития Брестской крепости продолжает быть на связи, несмотря на пандемию. В четверг, 23 апреля, приглашаем присоединиться к онлайн событию, где художники и культурные активисты Бреста поговорят о том, какие визуальные образы есть у Бреста.
В беседе будут участвовать московские фотографы Оксана Юшко и Артур Бондарь, которые расскажут о своих фото проектах, созданных на основе впечатлений о 22 июня и “последнем мирном дне”. Светлана Щерба, ведущий научный сотрудник Брестского областного краеведческого музея, сделает акцент на тех культурных образах, которые будут актуальны в новом тысячелетии. А брестский дизайнер Александр Демидюк в ходе беседы попытается найти визуальный изюм нашего города.
Во второй части ток-шоу Фонд представит свой новый туристический гайд From Brest with love. Гайд создавала команда местных, которая рассказала о своих любимых местах в городе. Подробнее про содержание путеводителя и о своем топе брестских локаций расскажет главный редактор интернет-журнала Бинокль” Ксения Петрович. А дизайнер бренд-студии GRAFIT Вова Плюмбум представит визуальную часть гайда и затронет тему айдентики города.
Модератором ток-шоу выступит Алина Деревянко. Заместитель директора Фонда развития Брестской крепости, менеджер культуры и магистр искусств. Алина является членом ICOM Belarus, ICOMOS Беларусь и Ассоциации менеджеров культуры (Россия).
Трансляция будет идти на
Онлайн-трансляция подведет итоги проекта «1000 идей для Бреста», который осуществляется при поддержке
Партнер трансляции ‒
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